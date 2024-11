La Sala Dalmau de Barcelona cerrará el 20 de diciembre tras 45 años

La galería de arte Sala Dalmau de Barcelona, ubicada en la calle Consell de Cent, ha anunciado este martes su cierre el 20 de diciembre tras 45 años: "Después de 45 años de feliz y gratificante trayectoria, la galería Dalmau se despide". En declaraciones a Europa Press, una de las responsables de la galería, Mariona Draper, ha explicado que no ha sido una decisión "a bote pronto", si no pensada y que la han querido comunicar ahora durante el aniversario tras un ciclo de 45 años muy completo. En un comunicado, los responsables de la sala, Mariana, Cati y Lucas Draper, han asegurado que han sido "unos años verdaderamente felices y emocionantes, pero todo tiene un principio y un final". Han afirmado que el reconocimiento que han recibido a lo largo de los años por los medios de comunicación y de los galeristas "ha confirmado la idoneidad del camino elegido en 1979". Con la exposición dedicada a Joaquim Torres-García con la que han celebrado 45 años, han querido rendir no solo un homenaje al artista, sino también al público que los ha apoyado: "Esta exposición ha sido nuestra despedida, la despedida definitiva de Dalmau". Han asegurado que permanecerán en la galería hasta el 20 de diciembre con una pequeña exposición dedicada a las vanguardias: "Nos despedimos felices por la huella que hemos dejado en Barcelona. Gracias por haber compartido con nosotros este largo y gratificante viaje". RECUPERAR VANGUARDIAS La exposición de despedida incluye obras de Manuel Ángeles Ortiz, Francisco Bores, Le Corbusier, J.Fín, A. Gleizes, Louis Marcoussis, Jacint Salvadó y Hernando Viñes. Mariona Draper ha rememorado que durante estos 45 años han recuperado vanguardias contemporáneas y han redescubierto artistas, que posteriormente se han situado en museos y galerías tras su paso por la sala Ha asegurado desconocer qué habrá en el espacio tras la galería de arte, pero han afirmado que como propietarios del mismo buscarán que se mantenga el escaparate y procurar que se elija bien.