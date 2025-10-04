Seis agentes de Mossos heridos en la manifestación por Palestina en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han denunciado a tres personas por desórdenes públicos este viernes por la tarde en Barcelona en el marco de la manifestación por Palestina y de rechazo a la interceptación de la Global Sumud Flotilla por el Ejército israelí, a la que han asistido unas 2.000 personas, ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

Según el balance provisional, durante la protesta 6 agentes de los Mossos han resultado heridos leves a causa del lanzamiento de piedras y objetos.

Durante la manifestación no ha habido ningún detenido, pero sí "diversos daños" en vehículos policiales, según han indicado las mismas fuentes.

Un grupo de manifestantes han pedido ante centenares de personas que no se vayan de la zona de acampada en la plaza de la Carbonera de Barcelona, y han anunciado que "no levantarán" el campamento a pesar de la presencia de la Brigada Móvil (Brimo) de los Mossos d'Esquadra.

"A la flotilla la han detenido, pero no podrán con nosotras. Es importante que aguantemos las cargas policiales. ¡Que la represión no nos detenga!", ha pronunciado con un megáfono una de las organizadoras de la acampada.

Además, ha dicho a los manifestantes que hay un punto sanitario para atender cualquier urgencia, así como cena popular para todo aquel que se quede a pasar la noche.