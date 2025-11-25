Suma y sigue: la Generalitat subvenciona a 40 creadores digitales en catalán con las Beques Propulsió 2025

La Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat ha subvencionado a 40 creadores de contenidos en catalán con las Beques Propulsió 2025, una convocatoria que ha recibido un total de 355 propuestas y que busca reivindicar el papel "estratégico" de los creadores digitales en catalán, informan en un comunicado.

En un acto celebrado este martes en la antigua fábrica textil de Ca l'Alier de Barcelona se ha hecho la entrega de las becas a creadores de contenido que abarcan ámbitos tan variados como la cultura popular, la divulgación científica y naturalista, el humor, la literatura, la música, la gastronomía, el teatro, el deporte o los videojuegos, entre otros.

"Las Beques Propulsió nacieron el año pasado con tres objetivos claros: impulsar la profesionalización de los creadores existentes y darles estabilidad presupuestaria; generar un ecosistema profesional que permita crear productos audiovisuales de calidad, competitivos con los de otras lenguas y mejorar el posicionamiento de los contenidos en catalán en internet", ha dicho el conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, en el acto.

En la segunda convocatoria de las Beques Propulsió se han doblado el número de becas otorgadas respecto a la primera edición y también se han recibido más del doble de candidaturas.

Las Beques Propulsió 2024 impulsaron "con fuerza" el crecimiento de los beneficiarios, que en conjunto pasaron de 435.716 a 587.662 seguidores en Instagram (+34,87%), de 506.806 a 541.797 en TikTok y de 44.654 a 79.695 a YouTube (+78,47%), un salto global acumulado de los 987.176 a 1.209.154 seguidores (+22,49%).