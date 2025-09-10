Acceso

Tarragona recurre a detectives privados para controlar bajas laborales en la empresa de transportes

El Ayuntamiento niega cualquier acusación de espionaje

La empresa municipal de transportes de Tarragona, EMT, contrató este verano un detective privado para investigar a un conductor de autobús. Según publicó el Diari de Tarragona, la empresa quería comprobar el estado del trabajador que estaba de baja laboral. Concretamente, contrataron un detective para saber si el conductor de baja prestaba servicios a otra empresa.

El diario citado explica que el alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, le habría explicado esta historia al medio digital Porta Enrere, que publicó la noticia.

Tras conocerse la información, el Ayuntamiento de Tarragona publicó un comunicado en el que admitía haber contratado un servicio de detectives privados para comprobar “el cumplimiento de las obligaciones laborales” de EMT. Aseguraron que “la motivación está estrictamente vinculada al absentismo laboral”.

Además, según explica ACN, el Ayuntamiento afirma que la contratación fue una “decisión técnica”, y no “política”. Añaden que es la primera vez que se hace uso de estos servicios, y argumentan que “en determinados casos, “la empresa puede recurrir a profesionales externos para verificar situaciones específicas".

Por último, niegan cualquier acusación de espionaje, y defienden que el comité de empresa estaba al corriente de la situación.

