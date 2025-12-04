El transporte público de Barcelona cambia su servicio por Navidad: horarios especiales y refuerzos

El Metro y los autobuses de Barcelona tendrán horarios especiales para las fiestas navideñas. Así lo confirmó el pasado miércoles Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) que pretende reforzar la movilidad del transporte público, antes y durante el transcurso de las fiestas de Navidad, Fin de Año y Reyes: una época del año “en que se multiplican las salidas por compras, ocio y visitas”, según informó la red de transportes.

Para ello, TMB ampliará los convoyes hasta un 7,4% más —especialmente entre las 17:00 y las 21:00 horas— de la L1, L2 y L3 de metro todos los sábados, domingos y festivos de diciembre en que los comercios estén abiertos. De igual modo, se incluyen los días 6, 7, 8, 14, 21 y 28 de diciembre, así como el 3 y el 4 de enero.

No obstante, TMB recordó que del 6 al 8 de diciembre habrá afectaciones en la L2 y L4 de metro por obras de mejora. Con todo, este refuerzo para las fechas navideñas contará también con mayor número de personas de atención y seguridad, en las estaciones más cercanas a las zonas comerciales.

Horarios ampliados

Sobre los horarios, Transports Metropolitans de Barcelona apuntó que el viernes 5 y domingo 7 de diciembre el servicio de metro se alargará hasta las 02:00 horas de la madrugada, por ser vísperas de festivo. El día 6 el servicio estará operativo durante toda la noche al ser sábado, mientras que el lunes8 los trenes circularán hasta las 00:00 horas de la noche.

Días señalados

Para el miércoles 24 de diciembre, víspera de Navidad, el servicio de metro acabará, como es habitual en esta fecha, a las 23.00 h. En cambio, el día 25, el de Navidad, la red de metro estará operativa de 5.00 h de la mañana a 00.00 h de la noche.

En la celebración de Sant Esteve, al ser viernes, los convoyes circularán hasta las dos de la madrugada; y en la noche de Fin de Año, la que va del miércoles 31 de diciembre al jueves 1 de enero, se ofrecerá un servicio ininterrumpido.

Bus, Tram y Ferrocarriles

En este aspecto, TMB avisó de que los autobuses aumentarán su capacidad de transporte en algunas líneas, pero que, para el martes 24 de diciembre, estos harán la última salida desde sus paradas de origen a las 22.00 h.

Ese mismo día, los Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) terminarán sus servicios a las 23:00 h en todas sus líneas. Para Navidad, los trenes estarán disponibles hasta las dos de la madrugada y en la noche de Fin de Año habrá servicio ininterrumpido en las líneas S1 (Terrassa), S2 (Sabadell), L6 (Sarrià), L7 (Av. Tibidabo), L12 (Reina Elisenda) y L8 (Molí Nou).

En cuanto al Tram, la noche del 24 de diciembre, realizará la última salida a las 22.00 horas. En cambio, los días 7, 25 y 26 de diciembre funcionará hasta las 02:00h de la madrugada y en Nochevieja prestará el servicio ininterrumpido.