¿Cuánto cuesta al Ayuntamiento de Barcelona borrar cada grafiti del Metro? Más que un sueldo mínimo

Desde 2020, el Ayuntamiento de Barcelona ha gastado hasta seis millones de euros en la limpieza de trenes pintados con grafitis, y solo el año pasado, más de 350 convoyes del Metro de la capital catalana se vieron afectados por estos actos vandálicos.

Sin embargo, en una comparecencia ante los medios, la tenienta de alcalde de Barcelona y presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet, celebró ayer que el plan antigrafiti del área metropolitana que se implantó en 2021 ha logrado reducir un 80% la superficie vandalizada, pasando de 50.000 metros cuadrados en 2020 a menos de 10.000 en 2025.

Además, las interrupciones del servicio también han disminuido casi a la mitad este último año: de seis horas en 2024 a 3 horas y 20 minutos en 2025.

Coste de limpieza

En total, en 2020 sufrieron pintadas 737 trenes, mientras que en 2024 fueron 350, pasando de 2,2 millones de euros de gasto en su limpieza a 730.000 euros. En lo que va de 2025 ha supuesto un gasto de 418.000 euros (unos 2.000 por pintada). Se consigue limpiar aproximadamente 1 metro cuadrado de pintada cada 20 minutos, por lo que es un proceso considerablemente más lento que la limpieza ordinaria.

Por otro lado, los grafiteros tienen cada vez menos tiempo para realizar las pintadas gracias a los dispositivos de seguridad de Urbana y Mossos, disminuyendo un 80% desde 2020, según indicó ayer Laia Bonet. La presidenta remarcó, además, que la ciudad tiene una "política cero" contra las pintadas en el Metro.

Nuevas sanciones

La presidenta de TMB, Laia Bonet, calificó el vandalismo como un "grave problema" que causa "un perjuicio económico y social injustificable", y recordó que las nuevas sanciones del Govern de Cataluña prevén multas de hasta 90.000 euros por estos actos.

Asimismo, destacó que desde 2020 se han reducido un 75% los gastos de limpieza gracias al Plan Antigrafitis de la Guardia Urbana en coordinación con los Mossos d’Esquadra. "Todo esto nos ha ayudado a reducir el impacto no solo en términos de coste económico, sino en la afectación de centenares de miles de usuarios", señaló Bonet.

La línea más afectada

La peor parte del fenómeno de los grafitis en los trenes del Metro se la llevan la L1 y la L4, que fueron las líneas que más pintadas sufren cada año, y las cuales se retiran en estaciones de limpieza situadas al final de cada una de ellas.

En el caso de la L1, la línea más utilizada con prácticamente un 20% del total de validaciones, se sitúa en la estación de Hospital de Bellvitge, que cuenta con un túnel de lavado parecido al de los coches, por donde cada tren pasa mínimo una vez a la semana, así como otro específico de grafitis.

En este último, totalmente manual, los operarios frotan las pintadas con diferentes compuestos químicos para despegarlas de la pintura original y, a continuación, las acaban de eliminar con agua caliente mediante mangueras a presión.

Los datos en Cataluña

Por su lado, Renfe anunció el pasado domingo que solo en 2024 invirtió más de seis millones de euros en labores de limpieza de los grafitis en los trenes.