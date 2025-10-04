Incidente
Un tren de la R3 de Rodalies no puede circular por "vandalismo grafitero"
"Los 40 viajeros afectados sufrirán una demora de 30 minutos", asegura Renfe
Renfe ha criticado que el "vandalismo grafitero" ha impedido la circulación de un tren de la línea R3 de Rodalies con salida de Balenyà (Barcelona) a las 6.36 de este sábado y con destino L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
"Los 40 viajeros afectados sufrirán una demora de 30 minutos", ha asegurado Renfe en un comunicado.
La compañía ha explicado que este tren quedará inmovilizado durante tres días y no podrá prestar el servicio previsto durante estas jornadas, además de señalar el coste económico que supone su limpieza.
