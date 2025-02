Vídeo: Los comentarios xenófobos del actor independentista Roger Coma contra los españoles: "Son colonizadores"

Los separatistas catalanes insisten en proclamar que viven oprimidos, perseguidos y marginados. No solo dentro de España, sino que ahora también creen que sufren esa condición en la propia Cataluña. A pesar de que controlan la educación, los medios públicos y gran parte de la administración, aseguran que son víctimas de una sociedad que, según ellos, les impide ser lo que son: catalanes. Su única seña de identidad parece reducirse al idioma. No hay proyecto político ni visión de futuro; solo una obsesión enfermiza con la lengua como único criterio de pertenencia.

Esa obsesión lingüística se traduce en la exclusión de aquellos que no cumplen con sus estrictos dogmas. Más de la mitad de los catalanes no son independentistas, muchos de ellos tienen el castellano como lengua materna y, sin embargo, son considerados ciudadanos de segunda por el nacionalismo más radical. Ahora, en su escalada de radicalidad, han pasado a llamar directamente "colonizadores" a quienes no se pliegan a su discurso excluyente.

El último en manifestar este desprecio ha sido el actor Roger Coma, conocido por su participación en diversas producciones en TV3, como "El cor de la ciutat", aunque también ha participado en series conocidas españolas como "Los protegidos" o "Amar es para siempre".

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Coma expresó su frustración con el hecho de que, según él, no puede sentirse plenamente catalán en Cataluña. "Ayer pensaba que me gustaría estar en Corea para hablar más catalán que aquí. Iría siempre al casal catalán de Corea y me sentiría más catalán que aquí. Aquí es bastante conflictivo ser catalán en Cataluña. Ahí podría ser catalán sin vergüenza. Sin colonizadores, digamos", afirmó el actor.

Sus palabras esconden una carga abiertamente xenófoba. Considerar que hay "colonizadores" en Cataluña implica rechazar la realidad plural de la comunidad, negar la identidad de cientos de miles de catalanes y sugerir que solo los independentistas son los verdaderos habitantes legítimos del territorio. Sin hablar de la cantidad de independentistas que también usan el español de manera habitual.

Este discurso, que durante años se ha alimentado desde las instituciones nacionalistas, ha terminado desembocando en declaraciones como las de Coma: un mensaje excluyente que divide a la sociedad catalana entre los "buenos catalanes" y los "invasores". Lejos de ser un caso aislado, sus palabras reflejan el pensamiento de una parte del independentismo que no solo reniega de España, sino que también desprecia a quienes dentro de Cataluña no comparten su ideología.