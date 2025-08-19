Acceso

Cataluña

Catalán

Puigdemont pide paciencia para la oficialidad del catalán en la UE y acusa al PP de bloquear

En una conferencia pronunciada en la Universitat Catalana d'Estiu

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante una conferencia, en el Liceu Renouvier, a 19 de agosto de 2025, en Prada de Conflent (Francia). Puigdemont participa en la 57ª edición de la Universitat Catalana d’Estiu, donde ha ofrecido una conferencia titulada “Lliçó Fabra: La llengua catalana i Europa”, en el marco de este evento independentista anual que reúne a líderes y simpatizantes del movimiento catalán cerca de Perpiñán, en el sur de Francia. 19 AGOSTO 2025;PUIGDEMONT;OFRENDA;CON...
Carles Puigdemont participa en una conferenciaGlòria SánchezEuropa Press
Barcelona Creada:
Última actualización:

El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido tener "paciencia" para lograr la oficialidad del catalán en las instituciones europeas, y ha acusado al PP de hacer llamadas para bloquear esta decisión.

Así se ha pronunciado este martes en una conferencia bajo el título 'Lliçó Fabra: La llengua catalana i Europa' en el marco de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en Prada de Conflent (Francia).

"No me parece muy leal que un partido que está en la oposición a un Gobierno tenga que llamar a otros países, aprovechando que manda su partido, para decir: 'Haced el favor de tocar los huevos a mi Gobierno, al reino de España, porque esto que viene no me gusta", ha criticado Puigdemont en alusión al PP.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas