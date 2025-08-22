Un uruguayo que vivió en Cataluña asegura que su vida cambió gracias a ello: "Solo tengo palabras de agradecimiento"

Compartir en las redes sociales la experiencia de residir en Cataluña permite visibilizar la riqueza que se respira en toda esta tierra. Todas estas publicaciones sirven para revelar momentos de lo más auténticos que son transmitidos como un intercambio de diferentes matices. En este sentido, un claro ejemplo de ello ha sido el de un 'tiktoker' latinoamericano que está viviendo en España.

Sobre este tema ha hecho hincapié en su perfil de TikTok Gastón, también conocido como @gaston.inmigrante o 'Inmigrante', un creador de contenido de origen uruguayo que en la actualidad está residiendo en España. En cuanto a la tipología de sus publicaciones, se puede observar vídeos relacionados con la integración cultural, la trayectoria profesional de las personas, la calidad de vida y diversas reflexiones sobre cómo es la inmigración en nuestro país.

"Si te digo la verdad, vivir en Cataluña me cambió la vida"

En una de sus ultimas publicaciones, ha respondido al comentario de un usuario que ha mandado el siguiente mensaje: "Soy catalán y como la gente de Andalucía no hay en ningún lugar". Tras esto, este influencer comienza a exponer cuáles han sido sus experiencias en relación a esta Comunidad Autónoma e informa a la audiencia de que estuvo alojado allí durante un largo periodo de tiempo.

"Yo adelanto que estuve viviendo los primeros 12 años de mi vida en Tona, un pequeño pueblito que hay en la comarca de Osona, en Cataluña", revela. En base a esta experiencia, la deliberación de Gastón sobre si fue una experiencia enriquecedora o no ha sido de lo más concluyente. "Si te digo la verdad, a mí me cambió la vida. Los catalanes me han hecho crecer como persona, como profesional y como hombre", argumenta.

"Agradezco a los catalanes el haberme hecho hombre"

Por ello, la conclusión ha sido que "tengo solo palabras de agradecimiento para toda Cataluña". A su vez, este no ha sido el único destino español que ha frecuentado, ya que "me tocó vivir en Andalucía, después de haber estado en Madrid, que también son excelentes", informa. Volviendo al tema de Cataluña y sus habitantes, este uruguayo no ha podido mostrarse más satisfecho.

"Agradezco a los catalanes por haberme hecho hombre, por haberme hecho persona y por haberme enseñado tantos valores positivos que me llevo de esa hermosa tierra", sentencia. Parece ser que en la más estricta actualidad está residiendo en Andalucía debido a las siguientes declaraciones: "Hoy por hoy agradezco a los andaluces porque gracias a ellos estoy emprendiendo".

"Como siempre digo: Forza Cataluña, Arriba Andalucía y sobre todo, Viva España"

Uno de los objetivos más grandes para casi todas las personas del mundo es formar una familia, y Gastón lo ha logrado. "Gracias a los andaluces y a mi mujer fui papá y hoy por hoy estoy pasando una nueva etapa de mi vida", argumenta. A su vez, y justo antes de que el vídeo llegue a su fin, no se olvida de ningún territorio español y realiza las siguientes declaraciones: "Así que, como siempre digo, Forza Cataluña, Arriba Andalucía y sobre todo, Viva España".

Los comentarios han sido un mar de elogios para este influencer, ya que todos los usuarios han apoyado las palabras de Gastón. Entre los más destacados se pueden encontrar ejemplos como: "Me encanta este hombre, es una persona positiva, más personas como está necesitamos"; "Que viva Andalucía, su gente, su clima y todo"; o "Viva tu y que seas muy feliz con tu familia, como hablas de bien, ejemplo para muchos españoles".