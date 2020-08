¿Cómo apagar una estrella 800 mil veces más grande que el Sol? La explicación al misterioso oscurecimiento de Betelgeuse

La explicación no solo es bonita, sino elegante y plausible. No obstante, no podemos tomarla como la explicación definitiva. Falta información y, como podemos intuir, hace falta tiempo y personal para analizar toda la información recogida durante 2019. La vertiginosa velocidad a la que nos tiene acostumbrados el coronavirus no es la norma en ciencia, al menos no tal y como están las cosas.