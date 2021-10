Criptografía puntera para realizar estudios médicos a gran escala sin compartir datos sensibles

Aunque la seguridad de un sistema criptográfico se haya demostrado matemáticamente, pueden caber ataques que la comprometan. En las demostraciones de seguridad, siempre se hacen ciertas suposiciones sobre el hipotético adversario. Cuantas menos suposiciones haya o más realistas sean, mayor será la seguridad del sistema. Pero si las suposiciones no se cumplen, el sistema no tiene por qué ser seguro. Además, tener en cuenta las suposiciones es imprescindible a la hora de implementar un sistema criptográfico. No hacerlo podría volverlo susceptible a ataques de canal lateral, que se aprovechan de los puntos débiles del sistema físico que realiza el sistema criptográfico.