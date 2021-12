Encuentran a Neve, la primera niña enterrada en Europa hasta la fecha (10.000 años)

El tiempo nos ha enseñado que nosotros, como civilización, somos mucho más que un grupo de monos analizable desde las muchas ramas que la biología proporciona. Necesitamos más, una dimensión humana que nos provén las ciencias sociales. Esto se hace evidente cuando leemos sobre las realidades que viven humanos en el resto del mundo, lejos de nuestras costumbres occidentales. Y, si queremos entender esta limitación desde una perspectiva más extrema, podemos centrarnos en lo complejo que es estudiar estas mismas sociedades, cuando de ellas no nos separan miles de kilómetros, sino miles de años. Es entonces, cuando aunamos biología y humanidades, cuando podemos descubrir cosas tan sorprendentes como las que acaba de revelar un estudio de la Universidad de Colorado, Denver. En él, describen el primer enterramiento (del que tenemos constancia) de una niña humana encontrada en Europa.

Y, del mismo modo que esa dimensión humana nos permite entender qué tenemos delante, también se ve nutrida por la información que obtenemos de ella. Porque más allá que la simple tumba de una niña, tenemos una sugerencia acerca de los roles de género que existían por aquel entonces. Hablamos de hace 10.000 años, en una cueva de la actual Liguria (Italia) durante el periodo Mesolítico. No se trata del primer enterramiento del que tenemos constancia, los rituales funerarios de los homínidos ni siquiera empezaron con nosotros. Tenemos constancia de ritos similares entre nuestros “primos evolutivos”, los neandertales. Entre los casos más famosos se encuentra el yacimiento de la cueva de Shanidar, hallado en la década de 1950, en el Kurdistán Iraquí. Uno de los esqueletos había sido enterrado con flores, presuntamente con alguna intención simbólica. Hay estudios que llegan a fechar los primeros enterramientos rituales hace 300.000 años.

Reconstruyendo el pasado

Si volvemos a centrar la atención en el yacimiento de la cueva de Liguria, encontraremos que esta historia tiene como protagonista a Neve, una niña de Homo sapiens fallecida hace 10.000 años, cuando tan solo tenía unos 40 o 50 días de vida. Estas afirmaciones pueden parecer aventuradas, pero cada una de ellas es el resultado de una aplicación rigurosa de diversos métodos científicos. Por ejemplo, si los investigadores pueden afirmar que se trata de una niña es porque han detectado en sus restos una molécula muy concreta: la amelogenina.

Esta sustancia es crucial en la formación del esmalte dental, pero la propiedad que la ha hecho valiosa para la ciencia forense es otra bien diferente. La información necesaria para producirla se encuentra almacenada en los cromosomas sexuales (tanto el X como el Y). Sin embargo, la que se sintetiza a partir del cromosoma X es algo más ligera que la del Y, haciendo que en los individuos sexualmente identificados como varones (XY) haya dos variantes de la amelogenina, mientras que en las mujeres (XX) solo estaría presente la versión ligera. De este modo, se ha probado que el test de la amelogenina es una buena forma de diferenciar el sexo biológico de los individuos, alcanzando un porcentaje de aciertos del 99,84%. Por si esto no fuera suficiente evidencia, los investigadores lo han complementado con un análisis de ADN para asegurar que, efectivamente, poseía dos cromosomas X (normalmente asociados al sexo biológico femenino).

La explosión tecnológica de la que se ha valido la paleontología durante las últimas décadas ha popularizado la prueba del carbono 14. Técnicas similares nos permiten fechar con bastante precisión en qué momento falleció un ser vivo, pero su margen de error sigue siendo considerable y, aunque gracias a ellas podemos deducir que Neve murió hace 10.000 años, no nos permiten saber qué edad tenía ella. Lo que han empleado estos investigadores para resolver el problema no es tanto química como biología. Concretamente, han analizado la estructura de sus dientes, la cual puede relacionarse estrechamente con la edad del individuo. Así es como podemos intuir una vida corta y accidentada, en parte, porque podemos detectar dos abruptas detenciones en su crecimiento dental: una de ellas a los 28 días de vida, la otra cuando alcanzó los 47, poco antes de morir. Estas detenciones podrían tener que ver con periodos de estrés, carencias nutritiva, etc.

¿Religión, estética o casualidad?

A pesar de que los restos de la niña tienen una antigüedad de 10.000 años, en el yacimiento se han encontrado objetos cinco veces más antiguos. Cerca de los restos los investigadores encontraron lo que bien podrían ser objetos funerarios: conchas perforadas como si fueran las cuentas de un collar, algunos colgantes y una garra de búho real. No hay nada en este enterramiento que permita diferenciarlo de otros normalmente atribuidos a niños varones. Esto ha llevado a los investigadores a sospechar que no existían diferencias claras en los roles género de hombres y mujeres en la Europa mesolítica de hace 10.000 años. No obstante, se trata de especulaciones que, si bien podrían ser ciertas, todavía se encuentran bastante en el aire.

Como siempre, hay que tener en cuenta que la ciencia no avanza investigación a investigación, sino por el acúmulo de ellas. Necesitamos más estudios que avalen las conclusiones de este, más yacimientos que nos ayuden a entender cómo aparecieron y cuajaron estos ritos funerarios, hasta qué punto podían considerarse proto-religiosos y si, realmente, el yacimiento de Liguria es representativo de los roles de género de aquella época.

QUE NO TE LA CUELEN:

Cuando hablamos de descubrimientos en el ámbito de la paleontología y la arqueología, hemos de entender que suelen dividirse en dos momentos clave. Por un lado, está el hallazgo en sí mismo, que tiene lugar durante las campañas de excavación, limitadas a algunos meses al año. Por otro, está la investigación realizada en torno a esos materiales, la cual puede distanciarse años del momento en que los restos fueron encontrados. En este caso, a pesar de que acaba de ser publicada la investigación científica, los restos de Neve fueron encontrados hace ya 4 años y desenterrados por completo en 2018.

