El estudio de 400 objetos funerarios confirma que los roles de género ya estaban bastante definidos hace 7000 años

En el propio estudio se aclara que las herramientas en cuestión no eran necesariamente las usadas por los difuntos, pero que independientemente de ello, podían ser una forma de simbolizar las actividades que realizaban en vida.

Otro detalle a tener en cuenta es que tenemos evidencias de mujeres que cazaban durante la prehistoria e incluso ahora existen tribus como la de los Aka, en África, donde los roles de género parecen estar invertidos. No obstante, no debemos confundir esto con una sociedad matriarcal en el sentido más antropológico de la palabra, pues del mismo modo que para nuestra sociedad los valores relacionados con las tareas propiamente masculinas han sido ensalzados como superiores (valor, fuerza, resistencia…), en estas comunidades tiende a hacerse lo mismo, elevando los valores de las tareas que entienden como propiamente masculinas (el cuidado parental, las habilidades culinarias, etc.)