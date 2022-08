¿Por qué la Tierra giró en julio más rápido?

Mirar el cielo y querer comprender todo aquello que hay más allá ha sido uno de las mayores inquietudes en la historia de la humanidad. Así, desde tiempos inmemoriales las personas han observado atentamente el cielo para tratar de comprender lo que se veía y aquello que no. Incluso, con la aparición de nuevos aparatos como el telescopio los descubrimientos generaron nuevas preguntas.

Conocer el universo hay sido, por lo tanto, uno de los mayores misterios. La carrera espacial, incluso, ha llegado a provocar grandes conflictos entre países aunque la humanidad todavía no haya conseguido llegar muy lejos.

Pese a contar con la mayor tecnología en la historia de la humanidad todo lo que conocemos del universo sigue siendo poco. Así, todo aquello que el ser humano es capaz de descubrir poco a poco supone toda una revolución. Hasta aquellos que no se muestran muy interesados no pueden evitar asombrarse con imágenes como las ofrecidas por la NASA acerca de las galaxias cercanas.

Así las cosas, el universo, los planetas, el sol y todo aquello que no se puede ver cuando miramos al cielo sigue siendo toda una fascinación. Incluso, los efectos que ocurren cada día y que damos por normales encierran cientos de curiosidades.

Días más cortos

El pasado viernes 29 de julio sucedió un fenómeno que ha intrigado a los científicos. La Tierra ese día registró la jornada más corta de la historia dando la vuelta al sol en menos de 24 horas. Así, el planeta completó su viaje alrededor del astro en 1.59 milisegundos menos de lo que creemos que dura un día.

Los científicos cuentan con distintas hipótesis aunque no tienen todavía una explicación para saber por qué el pasado mes de julio fue el más corto desde que se tienen registros. Así, durante los últimos treinta días la Tierra giró más rápido de lo habitual aunque esto no debería ser lo habitual. De hecho, con el paso de los años nuestro planeta debería girar de forma más lenta por el tirón gravitatorio con la Luna aunque no parece estar ocurriendo esto.

Según los cientificos por el momento se barajan tres teorías. En todas, eso sí, el ser humano parece estar involucrado. Dos de estas tres hipótesis se centran en el calentamiento global debido a que el deshielo y los gases de la atmósfera podrían estar involucrados en esta aceleración. El último, en cambio, tiene que ver con los terremotos y movimientos tectónicos que también podría estar influyendo.

Así las cosas, los relojes atómicos han registrado esta aceleración aunque harán falta mayores investigaciones para poder obtener una respuesta científica.