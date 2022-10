Bertozzi, Meldal y Sharpless ganan el Nobel por el “Lego molecular”

El premio Nobel de Química de este año, aunque merecido, ha sido algo desconcertante. Ya el año pasado se barajaba la posibilidad de que el Nobel de Medicina o Fisiología fuera para Katalin Karikó y el resto de las personas responsables de la tecnología del ARN mensajero sin la cual, las vacunas contra el COVID que conocemos no habrían sido posibles. Al no recibirlo en 2021 se empezó a especular que lo obtendrían en 2022, pero el Nobel de Medicina o Fisiología de este año ha sido para Svante Pääbo por sus trabajos en el estudio del ADN de nuestros ancestros homínidos. Eso significaba que a Karikó y compañía les quedaba la posibilidad de ser galardonados en el de química, pero, contra todo pronóstico, no ha sido así. Habrá que esperar a 2023 para saber si reciben finalmente el tan anunciado premio.