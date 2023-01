Así serán las simulaciones de nuestro planeta para protegernos del cambio climático

Cada vez estamos más concienciados con el cambio climático y la sostenibilidad en general. Como con tantas otras cosas, las redes sociales nos dan toneladas de información y, aunque no toda es fiable, lo raro sería que no estuviéramos concienciados con algo. No obstante, este bombardeo de información y preocupaciones no siempre se asocia con cambios en nuestra conducta para resolver el problema que nos hostiga. A veces solo significa eso: que tomamos conciencia, que sabemos que está ahí y que es un peligro. Un peligro del que se ocuparán otros, tal vez, y, efectivamente, en este contexto han comenzado a surgir todo tipo de iniciativas, ya sea desde la ciencia, la tecnología o incluso el arte.

Entre ellas, se acaba de anunciar una que suena realmente fantasiosa. Imagina que pudiéramos salvarnos del calentamiento global creando una simulación de nuestro planeta. Pues bien, ahora descarta lo que hayas imaginado, porque la realidad es algo diferente a lo que cuentan los medios. Nadie plantea crear un planeta alternativo en un ordenador para mudarnos a vivir a él y así escapar de las crisis con las que estamos castigando al nuestro. Esa parte no debería sorprender a nadie, porque cuando se habla de simulaciones, en este caso, hablamos de ecuaciones, una manera matemática de, a partir de una serie de datos, reconstruir sus consecuencias y así poder predecir qué sucederá en el sistema que queremos estudiar. No obstante, hay un par de malentendidos más que debemos tener en cuenta.

Viendo doble

Si hemos escuchado que van a crear una simulación de nuestro planeta es porque, quien lo haya dicho, pretende que pensemos en un planeta real donde podamos vivir, porque en realidad no van a crear una, sino dos. Y, claro, decir que van a simular dos Tierras hace que desconfiemos sobre su materialidad. ¿Para qué harían falta un par de planetas más como el nuestro? La realidad es que el proyecto creará dos simulaciones gemelas de la Tierra, cada una con un propósito específico. Uno de los gemelos se llamará “Gemelo Digital de Extremos Geofísicos e Inducidos por el Clima” y su cometido será el de estudiar los eventos meteorológicos extremos que, como sabemos, se vuelven más frecuentes e intensos con el cambio climático. Siendo más específicos, su función será doble, ya que evaluará los eventos extremos que ocurran, pero también intentará predecirlos ayudando a gestionar este tipo de catástrofes.

El otro gemelo recibe el nombre de Gemelo Digital de Adaptación al Cambio Climático tratará de encontrar estrategias de adaptación al cambio climático. Porque, aunque estamos acostumbrados a las iniciativas que intentan reducir las emisiones y revertir el desastre, igual de importantes que ellas son las que buscan estrategias para adaptarnos a lo irreversible. Para ello combinará varios modelos, tanto observacionales como simulaciones meteorológicas, hidrológicas y de la calidad del aire.

DestinE

El nombre del proyecto es DestinE y se desarrollará durante 7 o 10 años a partir de 2024. Y es que la cantidad de datos y la finura de la simulación hacen de este proyecto una empresa realmente ambiciosa. Entre las instituciones más implicadas en este proyecto se encuentra el Barcelona Supercomputing Center (BSC), que aprovechará el poder de su supercomputador MareNostrum 5, que sucederá este mismo año a MareNostrum 4. El proyecto cuenta con 150 millones de euros de los cuales, el centro catalán ha recibido 4,5 millones. No obstante, las instituciones que dirigirán el proyecto son otras, concretamente: el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (ECMWF), la Agencia Espacial Europea (ESA), LA Iniciativa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC JU) y la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT). Así que, mal que nos pese, no sería del todo correcto decir que el BSC creará dos simulaciones de nuestro planeta, como han transmitido en algunos medios.

Este proyecto que parece tan de ciencia ficción podría convertirse en una de las herramientas más poderosas en la lucha contra el cambio climático. Todo depende de los baches que encuentren los expertos por el camino y, sobre todo, en cuánto logren integrar este proyecto en las decisiones gubernamentales e institucionales. Porque si algo hemos aprendido durante los últimos años es que tener unas recomendaciones científicas sólida no garantiza que los cargos responsables se ciñan a ellas.

QUE NO TE LA CUELEN:

Estos gemelos no serán simulaciones perfectas de la Tierra, con todo lujo de detalles. Serán, necesariamente, simplificaciones de los mismos con tan pocos detalles como sea posible mientras consigan tener cierto valor predictivo.

