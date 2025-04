Adiós a los días de 24 horas: esta es la fecha en la que la Tierra entrará en un cambio histórico

Cada vez que miramos un reloj, damos por sentado que un día dura 24 horas. Sin embargo, la realidad es que la duración de nuestros días no siempre ha sido así, y lo más sorprendente es que tampoco lo será en el futuro. De hecho, la Tierra está en camino de cambiar sus 24 horas, según una investigación reciente liderada por científicos de la Universidad Técnica de Múnich.

¿Cuánto dura realmente un día?

Aunque hablamos de jornadas de 24 horas, un día terrestre exacto dura 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Esta ligera diferencia se debe al movimiento de rotación de la Tierra: el giro que realiza nuestro planeta sobre su propio eje, y que da lugar al ciclo día-noche.

Pero este movimiento no es constante. La rotación de la Tierra ha ido variando a lo largo de millones de años por causas tanto internas como externas. Y estas variaciones están alargando lentamente la duración de nuestros días.

¿Por qué cambia la velocidad de rotación de la Tierra?

Son varios los factores que influyen:

Los movimientos internos del planeta, tanto de los materiales sólidos como líquidos del núcleo y el manto.

La interacción gravitacional con la Luna y el Sol, que genera mareas que frenan el giro terrestre.

El bamboleo del eje de rotación (llamado precesión) y los cambios en la distribución de masa del planeta (por ejemplo, debido al derretimiento de los glaciares).

La atmósfera y la temperatura global, que también ejercen una influencia sutil, según explica el astrofísico Norman Murray en la revista Science Advances.

La Tierra ya ha tenido días más cortos: 10 y 19,5 horas

Cuando la Luna se formó, la Tierra giraba a una velocidad tal que un día apenas duraba 10 horas. A medida que la gravedad lunar ralentizó ese giro, la duración del día aumentó progresivamente, alcanzando periodos de 19,5 horas hace entre 2.000 y 600 millones de años.

Esta evolución ha sido estudiada en profundidad por expertos como Norman Murray, quien publicó su investigación en Science Advances bajo el título: “Why the day is 24 hours long: The history of Earth’s atmospheric thermal tide, composition, and mean temperature”.

[[H2:¿Cuándo comenzará un día 25 horas? La respuesta está en el tiempo… mucho tiempo]]

Según el estudio de la Universidad Técnica de Múnich, la Tierra podría alcanzar días de 25 horas dentro de aproximadamente 200 millones de años. Para llegar a esta conclusión, los investigadores usaron un instrumento láser ultrapreciso que permitió medir la rotación terrestre con una exactitud sin precedentes.

Esto confirma que la duración de los días en la Tierra sigue aumentando lentamente, y que la humanidad actual está viviendo solo una etapa en un ciclo de cambios que abarca eones.

¿Qué implicaciones tendría un día más largo?

Aunque no seremos testigos de este cambio, los días de 25 horas podrían modificar todo lo que conocemos hoy: la duración de los años, los calendarios, el ritmo biológico de las especies, e incluso la forma de medir el tiempo.

Por ahora, sin embargo, este fenómeno se mantiene como una curiosidad científica, que nos recuerda que nuestro planeta está en constante cambio, y que lo que damos por hecho, como la duración de un día, no es tan eterno como parece.