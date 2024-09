El comienzo del fin: así serían los primeros minutos en una guerra nuclear

Los mundos perfectos o utopías parecen estar completamente pasados de moda, en el destierro absoluto. La irreverencia de la posmodernidad para haber alzado por encima del resto los relatos de fantasía que presentan la desaparición de la raza humana, la tecnología o incluso del universo tal y como lo conocemos. Llama la atención que, en un momento con tanta facilidad para la creación de contenidos (cada minuto, se suben a YouTube casi 300 horas de contenido en vídeo), el eje de muchas historias sea precisamente la destrucción.

Amenazas universales como el villano de 'Lon vengadores de Marvel', plagas mortales como las de 'The Last of Us' o el páramo sin ley que presenta el videojuego (y ahora también serie de televisión) 'Fallout' son solo algunos ejemplos. Por algún motivo, las fantasías pesimistas están más de moda que nunca, lejos quedan los mundos que presentaban algunas novelas como 'Walden 2' del psicólogo F. Skinner.

Fallout Amazon Prime Video / Bethesda Game Studios

Sin embargo, estas distopías están en muchas ocasiones peligrosamente más cerca de lo que pensamos de hacerse realidad. Durante las tensiones que se dieron en la llamada 'Guerra Fría' entre 1947 y 1991, el mundo estuvo a punto de vivir una catástrofe nuclear por los 'tira y afloja' entre Estados Unidos y la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas).

En el estado de la geopolítica actual, especialmente con la guerra en Gaza en la que cada vez se están involucrando más naciones y, por supuesto, la invasión rusa sobre Ucrania, la probabilidad de que pueda suceder un gran enfrentamiento con armamento nuclear y cientos de ciudades creen reducidas al polvo parece cada vez más verosímil.

El dirigente de Rusia y exalto cargo de la KGB (la agencia de inteligencia soviética) Vladímir Putin ha amenazado en varias ocasiones con emplear armas nucleares capaces de "destruir la civilización" ante la posibilidad de que algún país de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) aumente las ayudas a Ucrania a otro nivel. Ya sea por el envío de tropas o la autorización de utilizar misiles de largo alcance contra suelo ruso, Putin utiliza esta treta para intimidar a países del tratado, entre los que se encuentra España.

¿Qué ocurriría tras los primeros minutos de una guerra nuclear?

Este lunes, el diario de Reino Unido 'The Sun' se hacía eco de unas imágenes que habrían sido compartidas a través del canal de Telegram de la cadena rusa de televisión Tsagrad, conocida por sus simpatía con el Kremlin y la iglesia ortodoxa rusa. En ellas, se muestra una simulación que recrea cómo afectaría un ataque nuclear de Rusia sobre Londres.

Según esta medio ruso de televisión, algunos de los iconos británicos como el Palacio Real de Buckinghan quedarían volatilizados al instante, tras la detonación de una bomba nuclear de 750 kilotones. Supuestamente, esta generaría una bola de fuego de casi un kilómetro de radio, asolando todo lo que encontrase en su camino.

En el caso de una guerra nuclear, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE UU aseguran que “tendría resultados devastadores" larazon

Además, daban una cifra estimada de la cantidad de asesinatos humanos y heridos que provocaría, que calculan que sería de entorno a 850.000 muertes y a 2 millones de heridos directos. Por supuesto, la radiación nuclear podría elevar estos números considerablemente. Según Tsargrad TV, quien se encontrase en el radio de acción de la detonación no llegaría a sentir dolor, ya que su muerte se produciría al instante.

¿Cuánta gente moriría si se produce una guerra abierta?

Otro diario británico, en este caso 'Daily Star', rescataba alguna de las partes más importantes de la charla que mantuvo Annie Jacobsen, una escritora y experta en el ejército estadounidense en el pódcast de Lex Fridman. Según la entendida en el tema, existe una doctrina de "lanzamiento de advertencia" en Estados Unidos por la que podrían responder ante la sospecha de que un misil se dirige hacia su territorio, sin la necesidad para comprobar si era cierta o no.

Tal y como cuenta Jacobsen, tanto Estados Unidos como Rusia cuentan con más de 1.600 armas nucleares desplegadas, pero también se sabe que nueve países más tienen esta clase de armamento en posesión y listo para ser utilizado. En caso de producirse un ataque, la respuesta sería global y casi inmediata, lanzándose cientos si no miles de misiles nucleares sobre ciudades de todo el mundo.

Estados Unidos anuncia una nueva bomba nuclear de gravedad más destructiva que la B61-12. U.S. Army.

La experta cree que la población no tendría prácticamente tiempo para reaccionar, y que a medida que pasasen los eternos segundos tras las detonaciones atómicas, irían muriendo cada vez más millones de personas. Estimaba sin vacilar que en los primeros 72 minutos morirían cientos de millones de personas, y que tras el intercambio de explosiones, ocurrirían grandes hambrunas y otra clase de problemas de salud que acabarían con una vasta parte de la población mundial.