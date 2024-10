Detectan microplásticos en el aliento de los delfines

¿Hemos llegado demasiado lejos? Creo que la mayoría convendremos que sí, no importa a qué nos estemos refiriendo con esa pregunta. Somos una sociedad de excesos y uno de los más extremos es el plástico. Un material que parecía la solución a todos nuestros problemas: tremendamente resistente y barato. De hecho, son esas mismas propiedades las que han disparado su producción y, ahora, tan resistente como es, se acumula en la basuraleza más rápido de lo que se degrada.

Una botella tarda 1000 años en desaparecer y nosotros no llevamos ni 100 años produciéndolas. Estamos, literalmente, plastificando el planeta y, según algunos estudios, ya hemos encontrado microplásticos en la cima del Everest, en las profundidades de la Fosa de las Marianas y, ahora, según un nuevo estudio, en el aliento de los delfines.

Lágrimas de plástico azul

No hay trucos en este titular: un nuevo estudio ha encontrado restos de plásticos en el aire que exhalan los 11 delfines nariz de botella (Tursiops truncatus) que han estado estudiando en Florida y Luisiana. La investigación se ha publicado en la prestigiosa revista PLoS ONE y, aunque harán falta más estudios que no se trata de un error de medida, por ejemplo, las noticias son poco halagüeñas.

Hasta ahora sabíamos que había microplásticos presentes en el tracto digestivo de estos mamíferos marinos, pero apenas había estudios su presencia en el sistema respiratorio. De hecho, sabemos que en humanos y ratones su inhalación es perjudicial, produciendo estrés oxidativo e inflamación. Y, mientras que en nuestros pulmones caben unos 5 o 6 litros, cuando un delfín exhala tras inspirar profundamente puede liberar más de 17 litros… Es posible que los micro plásticos estén afectando a la fauna incluso más de lo que pensamos.

¿Pero qué es un plástico?

Para comprender la problemática tenemos que entender que los plásticos suelen estar formados por un tipo de moléculas realmente grandes a las que llamamos polímeros. No todo polímero es un plástico, nuestro ADN también lo es, por ejemplo. El elemento distintivo de los polímeros es que están formados por moléculas más sencillas llamadas monómeros como si fueran las cuentas de una pulsera. Estas se unen entre sí mediante enlaces químicos bastante fuertes formando cadenas especialmente largas y estables, lo cual significa que para descomponerlas hará falta romper muchos de esos enlaces.

Cuantos más enlaces y más fuertemente se unan, más energía hace falta para separarlos, como si fuera una cadena kilométrica con eslabones de titanio. Por eso es tan complicado encontrar formas eficientes de degradar el plástico que no contaminen el medio y que no requieran cantidades prohibitivas de energías que, a su vez, también contribuyen a contaminar el medio.

A falta de uno, cinco

Según el estudio, los 11 delfines analizados presentaron, al menos, una partícula de plástico en las muestras de aire tomadas. Pero “al menos una” significa que, algunos, presentaron más que eso. En total encontraron fragmentos y fibras de tereftalato de polietileno (PET), poliester, poliamida, tereftalato de polibutileno y polimetilmetacrilato (PMMA). Y, para asegurarse de que dichos microplásticos provenían realmente del interior del sistema respiratorio de los delfines, tomaron también muestras ambientales.

En cualquier caso, los propios autores insisten que, como hemos dicho antes, sus hallazgos son preliminares y que será necesaria más investigación para cuantificar mejor el grado de exposición por inhalación a varios tipos de microplásticos entre los delfines nariz de botella, así como para determinar los posibles impactos en la salud de los delfines.

QUE NO TE LA CUELEN:

A pesar de que muchos estudios han encontrado microplásticos en lugares recónditos, no todos tienen el mismo nivel de rigurosidad. Algunos, como el famoso estudio que halló microplásticos en el útero materno, parecen haber utilizado técnicas de detección incompatibles con los resultados encontrados. Por ese motivo, aunque la crisis del plástico es real, hemos de tomar con cierta cautela las afirmaciones más exóticas.

