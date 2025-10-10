No es un hueso ni una huella: el hallazgo prehistórico que asombra al mundo es el rastro de un trasero

Mucho antes de que los científicos se toparan con el rastro de su trasero, los damanes de las rocas ya eran viejos conocidos de la paleontología. Estos pequeños mamíferos africanos han dejado a lo largo de milenios un legado de un valor incalculable: sus propios excrementos. Sus depósitos de orina y heces, solidificados con el tiempo en una sustancia llamada «hyraceum», se han convertido para los climatólogos en valiosos archivos naturales que permiten reconstruir con precisión los ecosistemas del pasado.

De hecho, la costa sur del Cabo, en Sudáfrica, se ha revelado como un auténtico tesoro paleontológico para el estudio del Pleistoceno. Un ambicioso proyecto científico ha permitido localizar en esta franja costera casi 400 yacimientos distintos de huellas de vertebrados, ofreciendo una ventana única a la fauna que habitó el continente en aquella lejana época. Es un libro de historia escrito sobre la arena y la roca. Este tipo de hallazgos se suman a otros descubrimientos que reescriben la historia de la vida, como el de una criatura que vivió hace 280 millones de años y que amplía el catálogo de la fauna prehistórica.

Sin embargo, entre tantos descubrimientos, uno de ellos roza lo insólito. Se trata de una marca fósil de hace 126.000 años dejada por un damán al arrastrar su trasero por el suelo, un hallazgo sin precedentes que detalla el portal ScienceAlert y que captura un instante de un comportamiento animal inesperado. Es la primera vez en el mundo que se describe un vestigio de estas características, una instantánea prehistórica tan peculiar como reveladora.

La insólita instantánea de un damán prehistórico

En concreto, la impresión fósil se extiende a lo largo de 95 centímetros y presenta una anchura de 13. Los investigadores que la han analizado barajan la hipótesis de que la marca pueda contener un coprolito, es decir, excremento fosilizado del animal, lo que añadiría todavía más información sobre la dieta y el estado de salud de esta criatura prehistórica.

Asimismo, a este sorprendente rastro se suma otro descubrimiento en la misma región que podría ser igualmente importante. Se trata de un posible conjunto de huellas de damán con una antigüedad estimada de 76.000 años. De confirmarse su origen, se convertirían en las únicas pisadas fósiles de esta especie identificadas hasta la fecha, completando así el retrato de un animal que, miles de años después, sigue proporcionando claves para entender la historia de la vida en la Tierra.