Una mujer ciega recobra la vista a través de un diente gracias a una novedosa cirugía

Gail Lane, una residente de 75 años de Victoria, British Columbia, Canadá, ha experimentado un milagro médico que ha transformado su vida. Después de una década de ceguera causada por un trastorno autoinmunitario que dañó sus corneas, Lane ha recuperado parcialmente su visión gracias a un procedimiento quirúrgico extraordinario.

La intervención, conocida técnicamente como osteodonto-queratoprótesis (OOKP), representa un avance en el tratamiento de enfermedades oculares graves. Esta técnica innovadora permite a los pacientes con lesiones corneales severas recuperar potencialmente su capacidad visual cuando los métodos tradicionales han fallado.

Cuando la odontología se encuentra con la oftalmología

El OOKP es un procedimiento complejo que implica la transformación de un diente propio del paciente en un soporte para un nuevo elemento óptico. Los cirujanos extraen un diente junto con parte de su estructura ósea, creando un conducto especial que servirá como base para un cilindro que reemplazará la córnea dañada.

La intervención se desarrolla en múltiples etapas, comenzando con la preparación del diente y su adaptación en la mejilla del paciente. Este proceso permite el desarrollo de tejido conectivo y vasos sanguíneos, garantizando la viabilidad del implante antes de su colocación definitiva en el ojo.

El OOKP es considerado un procedimiento de último recurso, reservado únicamente para casos donde los métodos convencionales de trasplante de córnea no son viables. Desarrollado hace aproximadamente 60 años por el cirujano italiano Profesor Benedetto Strampelli, este método ofrece una esperanza a pacientes con enfermedades corneales avanzadas.

Un nuevo comienzo para Gail Lane

Tras la cirugía, Lane experimentó una recuperación gradual de su capacidad visual. Inicialmente, pudo distinguir entre luz y oscuridad, y posteriormente comenzó a percibir movimientos, como el movimiento de la cola de su perro Piper.

Sus palabras a CBC News reflejan la emoción de recuperar parcialmente un sentido perdido: "Puedo ver muchos colores y el exterior. Los árboles, la hierba y las flores; es una sensación maravillosa poder ver algunas de esas cosas de nuevo".

El Dr. Greg Moloney, quien realizó la intervención en Vancouver, destaca la complejidad y el carácter innovador de la técnica. Esta cirugía representa la primera vez que se implementa en Canadá, abriendo nuevas posibilidades para pacientes con condiciones oculares extremas.