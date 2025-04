La NASA advierte: estas provincias españolas podrían desaparecer en los próximos años

Durante los últimos años han resonado diversas teorías que alertan sobre el fin del mundo. Algo que, para muchos, es disparatado, para otros es una realidad muy cercana si se tienen en cuenta los cambios ambientales drásticos del planeta. El cambio climático se presenta como una auténtica amenaza capaz de transformar nuestras vidas rápidamente. Este fenómeno que parece pasar desapercibido para gran parte de la ciudadanía, podría derivar en un futuro irreversible.

La comunidad científica lleva años alertando de sus efectos a largo plazo. Sin embargo, un reciente informe de la NASA ha generado gran preocupación tras confirmar que algunas regiones de nuestro país podrían desaparecer muy pronto.

Un desafío para el panorama terrestre

El calentamiento global es una realidad indiscutible que ya está teniendo consecuencias. No se trata de hechos aislados, sino de un proceso en aceleración que podría desafiar el panorama terrestre tal y como lo conocemos. Un informe de 2018, titulado Too Hot to Handle: How Climate Change May Make Some Places Too Hot to Live, ya predijo cambios alarmantes para un futuro muy próximo: el año 2050.

El informe alerta que varias regiones del mundo, entre las que se encuentra España, podrían volverse inhabitables debido al aumento de las temperaturas extremas. En los próximos 30 o 50 años, ciertas zonas del país estarán tan expuestas a olas de calor intensas que harán que la vida sea insostenible.

La NASA alerta de la desaparición de estas provincias españolas

El informe señala que las olas de calor actuales son solo una muestra de lo que está por venir. Las predicciones apuntan a que algunas áreas de nuestro país, especialmente en el sur, alcanzarán temperaturas superiores a los 35 grados Celsius, un fenómeno que, según los expertos, será irreversible en las próximas décadas. En lugares como Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía las temperaturas se incrementarán a partir de 2040.

Las ciudades que carecen de espacios verdes sufrirán un incremento de la temperatura debido al fenómeno conocido como "isla de calor". Esto hará que los centros urbanos se conviertan en hornos implacables, donde la vida al aire libre será insostenible y el trabajo en exteriores, imposible.

La falta de infraestructuras y la contaminación empeorarán la situación y transformarán las olas de calor en amenazas directas para la salud: enfermedades cardiovasculares y renales, golpes de calor y deshidratación.

Los expertos advierten de que: «Las olas de calor del pasado ofrecen una visión del futuro para las ciudades que esperan un aumento de las temperaturas. Hoy en día, casi un tercio de la población mundial está expuesta a extremos de calor potencialmente mortales durante 20 días al año o más. Fenómenos como la ola de calor de 2003 en Europa, que se cobró más de 70.000 vidas, serán más frecuentes y graves a partir de la década de 2040. Las personas que ya viven en lugares cálidos tendrán que adaptarse a períodos aún más prolongados de calor sofocante, mientras que quienes viven en ciudades más frías estarán expuestas a niveles de calor extremo a los que no están acostumbradas.