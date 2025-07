¿Qué hay detrás del reciente incendio del Área 51?

Todos sabemos de la existencia del Área 51, una base militar estadounidense en Nevada que para algunas personas es donde se ocultan restos de naves y hasta cuerpos de alienígenas, mientras que para otros es apenas otra base militar aislada y clasificada. Esta semana un gran incendio forestal se desató cerca de ella y, como era de esperar, los rumores no paran de crecer.

El incendio fue provocado por el llamado Incendio Gótico, un incendio forestal masivo que se desató a unos 32 kilómetros de la base y que desde entonces ha arrasado decenas de miles de hectáreas de desierto.

EWU Crew, una transmisión en vivo con sede en la cercana ciudad de Rachel, Nevada, que vigila la base de la Fuerza Aérea las 24 horas, grabó en video una enorme columna de humo que se extendía sobre el Área 51. Poco después, los conspiranoicos comenzaron a especular sobre lo que creían que realmente podría estar sucediendo allí.

“Busquen tonterías absurdas y artificiales como esta para distraer la atención de los Archivos Trump/Epstein - publicó un usuario en X -. Simplemente publiquen los Archivos”.

Look to lame contrived bullshit like this to distract from Trump / Epstein Files The real Area 51 / S4 / etc obviously isn’t camera accessible to social media influencer troglodytes. “The boundaries” lmao. Just release the Files you fat fucking dud https://t.co/65Yys59Yna

“Aquí hay una mejor imagen del incendio forestal en el Área 51. Los habitantes de la zona dijeron haber escuchado un estruendo y no creen la versión oficial de que fue un incendio forestal causado por un rayo. Esta es la entrada trasera del Área 51.”, afirmó otra cuenta.

Here's a better picture of the wild fire at Area 51. Locals said they heard a boom and don't believe the official story it was a wild fire caused by lightning. This is the back gate entrance into Area 51. https://t.co/l0sh4MhP79pic.twitter.com/VAH926Ivwt