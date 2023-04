Spotify carga contra las inteligencias artificiales

Una de las cosas más interesantes y aterradoras de la inteligencia artificial es la cantidad de puertas que abre. Puertas que mejoran nuestra sociedad, pero también otras que la empeoran y, su número es incontable. ¿Cuántos usos puede tener un martillo? Posiblemente, clavar clavos sea su función principal, pero no es la única. Podemos usarlo para romper nueces, para defendernos, para tirar una pared, para forjar otro martillo… Las opciones van mucho más allá de lo convencional y, si somos suficientemente imaginativos, puede que acabemos diciendo algo como que sirve para enterrar con el mango de fuera y jugar a lanzarle aros. En psicología se ha experimentado con estas pruebas para, por ejemplo, evaluar la creatividad de los niños. El caso es que, si las opciones son casi inabarcables con un martillo, con una inteligencia artificial ni siquiera podemos imaginarlo.

Las inteligencias artificiales son, hoy en día, programas informáticos capaces de aprender a dar respuestas que imitan comportamientos inteligentes concretos. Y, con concretos, nos referimos a que, por lo general, una inteligencia artificial estará entrenada para producir texto, o imágenes, o tal vez música, pero rara vez hará varias de estas cosas y, desde luego, aunque haga sus pinitos, no será igual de hábil en todo. Ahora bien.: ¿de qué es capaz una inteligencia artificial capaz de producir texto? Puede escribir lo que le pidamos, por supuesto, pero también puede inventar la letra de canciones, puede resumirnos un texto que le demos, traducirlo e incluso puede escribir en código de programación. Con él podríamos sustituir a Google como buscador e incluso pedirle que nos de ideas para desarrollar el personaje de un corto que queramos grabar. Por poder, incluso podemos darle una lista de ingredientes y pedirle que nos sugiera recetas. Nunca nos habíamos enfrentado a una tecnología cuyos usos se escaparan tantísimo del control de sus creadores y eso, lógicamente, tiene sus consecuencias.

El escritor fantasma

Llevamos décadas imaginando los peligros que pueden tener las inteligencias artificiales y, tal vez por desconocimiento o quizá por pura ceguera, siempre hemos temido más por aquellos trabajos más mecánicos. Por la contra, ahora que el peligro está a la vuelta de la esquina, nos hemos dado cuenta de que también afectará a muchos trabajos creativos. Por ejemplo: ahora la inteligencia artificial puede hacer música. Es más, puede hacer música que suene como otros cantantes. Nos encontramos ante un debate que nos acompañará bastante tiempo, tanto por el lado ético como por el legal. ¿Es legal imitar el estilo de un cantante con inteligencia artificial? Y quien dice imitar la voz dice el estilo pictórico o la prosa. Es más… ¿es siquiera ético entrenar estas inteligencias artificiales con ejemplos de otros autores? Pues bien, Spotify ya ha tenido que tomar medidas ante la provocación de un compositor anónimo conocido como “Ghostwriter”.

El compositor en cuestión empleó una inteligencia artificial para producir una pieza musical cantada por una voz indistinguible a la de los famosos artistas Drake y The Weekend. El nombre de la pieza es “Heart on My Sleeve” y, en cuestión de pocas horas, ya había acumulado más de 20 millones de escuchas en plataformas como Spotify y Apple Music. Drake no se ha pronunciado ante todo esto, pero el sello discográfico que le representa tanto a él como a The Weekend, Universal Music Group, ha anunciado que la canción era "tanto un incumplimiento de nuestros acuerdos como una violación de la ley de derechos de autor". Ante tales palabras, Spotify, TikTok y otras tantas plataformas han decidido retirar la canción de sus servidores, aunque sigue disponible en plataformas más laxas, como YouTube.

De algún modo y por temor a una más que posible demanda, muchas plataformas ya se han posicionado contra la producción de música por inteligencia artificial. Podríamos decir que Spotify, TikTok, Deezer, Tidal y otras han cargado contra esta tendencia emergente y en sus servidores no habrá espacio para la música producida por inteligencia artificial, aunque… ¿durante cuánto tiempo? No es descabellado imaginar un mundo en el que existan plataformas de música por inteligencia artificial donde, la más potente y capaz de producir música que se ajuste a los gustos del usuario, sea la que más triunfe. Música exclusiva de determinadas plataformas, barata de producir y fácil de gestionar. ¿Serán plataformas diferentes a las que conocemos ahora? ¿O las actuales plataformas de música se sumarán en algún momento a este carro? ¿Habrá dos tipos de plataformas inmiscibles? Aquellas con música generada por IA y las que solo tengan música de humanos. ¿O, por la contra, llegarán a una suerte de comunión? Todo dependerá del éxito que tenga esta música artificial y, para saberlo, solo podemos esperar.

QUE NO TE LA CUELEN:

Aunque este tipo de medidas son un posicionamiento acerca del papel de las IAs en la industria musical, es muy pronto como para decir que esta será la política oficial de Spotify o Apple Music a medio plazo.

