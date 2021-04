Alcampo arrasa con su piscina con depuradora incluida

Con la llegada del buen tiempo, el sol y más horas de luz al día, todos tenemos la mente puesta en el próximo verano. Todo aquél que tiene un jardín o una casa de veraneo ya está pensando en que este verano será distinto, y por ello uno de los productos más buscados es una piscina, porque sí, no todo el mundo tiene la suerte de poder acceder a una piscina, y sí , sabemos que las piscinas de obra son carísimas y difíciles de mantener. Además con este segundo verano atípico, si tenemos esa opción, una piscina para nosotros solos es un regalazo que hacerse en estos tiempos. Las grandes superficies con la llegada del buen tiempo lanzan ofertas muy jugosas para poder aprovechar esos días libres en la estación del estío, y todo lo que tiene que ver con el baño, poder aprovechar los momentos al aire libre, o incluso las vacaciones está “de moda”. Entre eso y las ganas de calor y buen tiempo que tenemos todos, este artículo se ha convertido en un boom superventas.

Por eso la cadena de supermercados Alcampo ha sacado a la venta una piscina con depuradora que ha sido un éxito total , ya que por 99,90 euros podemos ponerla en cualquier exterior y como decimos viene con depuradora incluida. Tal ha sido el éxito de este producto que Alcampo se ha quedado sin stock en sus tiendas, aunque viendo el éxito que ha tenido este artículo, igual tiene que volver a pensar en sacarla a la venta otra vez. No la busquen tampoco en su página web porque las existencias también se han agotado online.

Piscina Bestway con depuradora de venta en Alcampo

Una piscina “low cost” por un precio irresistible

La piscina tubular depuradora de Alcampo es de la marca BESTWAY. Es una muy buena opción para aquellos que tengan un sitio al exterior donde puedan montarla. Sus medidas son de 305 x 76cm y que sea desmontable hace que la podamos montar cuando llegue el buen tiempo y recoger cuando ya no la necesitemos o no la vayamos a usar. Pudiendo ser una gran ventaja que no haya que tenerla puesta todo el año. Además por menos de 100 euros tendrá piscina para su familia, amigos o quién usted quiera.

Que incluya la depuradora es otro elemento a destacar, puesto que esto hace que no tengamos que rellenar la piscina todos los días, con el gasto que eso supone para nuestros bolsillos y para el medio ambiente.

Es una de las piscinas más baratas desmontables que se venden actualmente en el mercado, aunque Alcampo tenga grandes competidores como Carrefour, sabe que con esta piscina con depuradora ha dado “en el clavo”.

Ahora solo nos queda esperar a que la cadena de supermercados la reponga, aún queda tiempo para poder bañarnos así que no pierdan las esperanzas y estén atentos, no dudamos que el supermercado volverá a tener stock ante el superventas en lo que se ha convertido esta piscina tubular.