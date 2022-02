Lidl vende un aparato por menos de 10 euros que necesitas y no lo sabes

Aunque parezca mentira Lidl sigue descubriéndonos aparatos y utensilios que no sabíamos que necesitábamos hasta que los tenemos en nuestro poder, entonces la vida cambia y nos preguntamos cómo hemos podido estar sin el aparato en cuestión.

Lo que Lidl ha hecho en los últimos años es digno de mención puesto que se ha posicionado como tercer supermercado en ventas en nuestro país . Lidl se afianza en la tercera plaza con el 5,8% del mercado tras crecer 0,7 puntos porcentuales en 2021. El supermercado de origen alemán cuenta con auténticos forofos ya sea de sus productos específicos de comida en sus ofertas semanales (sus semanas temáticas con productos de China, Italia o cualquier otro país que se le ocurra) hasta sus productos de venta solo de manera online, los cuales han ganado una gran parte de la cuota de ventas de Lidl.

Su impulso en ventas en el área de hogar ha sido espectacular, ya que hay que sumarle a sus grandes ventas en los electrodomésticos, los productos de decoración que han sido los grandes líderes este último año.

Pequeños productos, grandes soluciones

Pero si hay algo que Lidl sabe vender son esos pequeños utensilios que no sabemos que existen o que ignoramos que puedan ser de mucha utilidad hasta que hacemos uso de ellos. Uno de estos productos es un inflador eléctrico, que es uno de los catalogados como productos estrella de la página web. Este pequeño aparato que no ocupa espacio nos puede facilitar la vida en casa mucho más de lo que creemos. El inflador eléctrico de Lidl es específico para tenerlo en casa y olvidarse de varios utensilios para poder inflar colchones, piscinas infantiles, botes inflables, etc.. Es ideal para estos productos porque el inflador eléctrico viene con adaptador de red para uso doméstico con una potencia de 220-240 V.

Inflador eléctrico 220-240 V Ideal para colchones, piscinas, botes inflables, etc. FOTO: LIdl

Con solo pulsar un botón usted podrá inflar o desinflar fácilmente aquellos producto difíciles de inflar y que muchas veces tenemos olvidados en el trastero o no instalamos en casa por el auténtico suplicio que supone hincharlas. Pero con este utensilio y por menos de 10 euros podrás hacer uso de todos esos cachivaches que guardas. Además el tiempo de inflado es menor gracias a su caudal de aire. La presión del aire máxima es de aprox. 0,055 bar. Cuenta con 3 boquillas diferentes para válvulas de tapón, de rosca y de vaciado, independientes para poder ajustar cada una a la necesidad que tenga y la longitud de cable es de aprox. 2,7 m. lo que le servirá para poder hacer uso del inflador en varias partes de la casa, ya sea el jardín o el patio.

Si es de los que piensa que cómo no se le ha ocurrido tener uno de estos utensilios en casa, no pierda el tiempo y visite la web de Lidl, de momento el inflador solo se encuentra disponible para la compra online.

(Los precios mostrados pueden experimentar variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)