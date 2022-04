El bolso ligero para el móvil más vendido de Amazon

Hoy en día nos cuesta mucho desprendernos del teléfono móvil. Estamos tan conectados con el mundo a través de él que nos sentimos vacíos, raros, si dirigimos nuestra mano hacia el bolsillo de nuestro pantalón y no lo encontramos. En ocasiones, sabemos que lo llevamos, pero no sabemos dónde. A veces decidimos que vamos a guardarlo, pero al final no lo hacemos porque acabamos de recibir un mensaje.

Si bien podemos llevar el móvil en medios, digamos convencionales, bolsillo del pantalón, bolsillo de la cazadora, alguna mochila o algún bolso en el que llevamos de todo, existe un bolso, que se vende en Amazon, pensado casi en exclusiva para nuestro smartphone y algunas cosillas más.

Es un bolso hecho de piel sintética y disponible en una gama de 21 colores. Y lo mejor es su precio, ya que cuesta menos de 20 euros, además de las sobresalientes valoraciones que encuentra en la plataforma de Amazon.

Este bolso es ligero y resistente al agua FOTO: AMAZON

Bolso cómodo de pequeñas dimensiones y con múltiples compartimentos de tamaños diferentes

Este pequeño bolso bandolera de cuero está realizado con piel sintética de alta gama, suave, resistente y fácil de limpiar. También es ligero y resistente al agua. Sus dimensiones de 19 x 12 x 7 cm, y su peso neto: 360 g. hacen que se pueda llevar con una correa corta, para portarlo como un bolso pequeño, o bien con una correa larga, a modo de bandolera

En cuanto a los colores, la gama es amplísima. Puedes elegir un azul que queda muy discreto, pero puedes optar por algo mucho más llamativo, como el rosado, o algo más habitual y neutro, como el vino tinto.

El bolso tiene 3 bolsillos principales, 5 compartimentos, 8 ranuras para tarjetas y 2 ranuras para fotos. Es decir, puedes llevar en él de casi todo lo más necesario: tarjetas de crédito, efectivo, pasaporte, o lápices de labio y las llaves, aparte, por supuesto, de tu teléfono móvil.

Excelentes valoraciones por los usuarios

Este bolso ligero para el móvil tiene en Amazon 2.355 valoraciones y 4,1 estrellas sobre cinco.

Cuenta además con una excelente relación calidad-precio

Entre las valoraciones hay de todo, como es lógico, pero algunas son muy claras sobre su calidad. Por ejemplo, una usuaria destaca que “no pesa nada, que es un bolso muy cómodo y manejable. Dentro lleva compartimentos para tarjetas. ¡Yo meto mi monedero pequeño dentro y ahí llevo todo!!! El móvil lo llevo en el medio... Muy buenos materiales y las cremalleras se ven fuertes. Es un bolso para llevar lo justo”

Sara L explica que “es más grande y gordo de lo que parece en las fotos. De calidad bien. Y llegó antes de lo marcado”

Recordamos que tiene un precio muy asequible de tan sólo 18,99 euros. Realmente es una estupenda oportunidad de hacernos con un bolso sencillo, liviano y muy manejable que nos dará tranquilidad para guardar el móvil y los pequeños utensilios que necesitamos a lo largo del día.

Bolso de teléfono móvil ligero de piel sintética

Monedero de cartera cruzada. Mini Bolso de teléfono celular cruzado de cuero ligero con ranuras para tarjeta de correa (Azul)

Modelo en azul del bolso FOTO: AMAZON

Principales prestaciones:

Es un bolso compacto, y en el que puedes llevar todo bien organizado . Dispone de 3 bolsillos principales, tarjeta para ranuras (8) y para fotos (2). Es bastante amplio para mantener bien guardado todos los elementos importantes. Lápices labiales, llaves, pasaporte, artículos pequeños, tarjetas de crédito, efectivo, cambio, maquillaje y el teléfono celular o inteligente

Este pequeño bolso bandolera es perfecto para ti si quieres mantenerte seguro y no necesitas las manos para llevarlo cuando sales de viaje, de compras o a un bar, conciertos o películas. Tiene 3 bolsillos principales con cremallera para evitar que las cosas se caigan. Al llevarlo contigo, siempre puedes tranquilizarte.

Diseñado para teléfonos móviles / teléfonos inteligentes con pantalla grande , se adapta a cualquier teléfono de menos de 6.5 ‘’ como iPhone Xs Max, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 7 plus, iPhone 6 Plus, Samsung Galaxy S8 / S7 / S6 / S5, Galaxy Nota 8/6/5/4, LG G8 y aquellos de menos de 6.4 “con OtterBox o un estuche.

Con clase: Esta cartera de monedero para teléfono puede ir bien contigo, bien vayas elegantemente vestido o casual . Viene con dos correas extraíbles, una correa corta para usar como un bolso pequeño y una correa larga para usar como bandolera. Recomendación de regalo para mujeres y adolescentes.

Bien fabricado: Este pequeño bolso bandolera de cuero está hecho de piel sintética de alta gama, suave, resistente y fácil de limpiar. También es ligero y resistente al agua.

Dimensiones: 19 x 12 x 7 cm, peso neto: 360 g.

* Los precios mostrados pueden experimentar variaciones a la alta o a la baja desde el momento de su publicación.