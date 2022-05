Descubre el Chromecast de Xiaomi que podrás encontrar en tu supermercado Lidl al mejor precio

Que Lidl ofrece productos de gran calidad a un buen precio no es un secreto para nadie. De hecho, su eslogan dice algo parecido. Por si fuera poco, también se ha introducido de lleno a vender productos de electrónica que son útiles para cualquiera, especialmente por sus precios más que asequibles.

Por otra parte, es una realidad que hoy en día todos los televisores son Smart TV. Esto quiere decir que son capaces de conectarse a internet y reproducir contenido de aplicaciones como YouTube o Twitch, además de plataformas de series y películas como Netflix o HBO Max.

Si eres de los que se han quedado algo rezagados y aún no te has hecho con una de estas Smart TV, no te preocupes, porque la solución está al alcance de cualquier bolsillo.

Una solución barata para conseguir un televisor inteligente

Xiaomi Mi TV Box, el chromecast de Xiaomi FOTO: LIDL

Probablemente hayas oído hablar del famoso Chromecast. Sí, ese aparatito que se conecta a uno de los puertos HDMI de tu televisor y que te permite reproducir una gran cantidad de contenidos desde tu móvil o tu ordenador. Práctico, ¿verdad?

Pues ahora Xiaomi ha lanzado su propio Chromecast. Se trata del Xiaomi Mi TV Box, el cual podrás encontrar en Lidl por tan solo 64,99 euros. El precio original es de 72,99, es decir, más de un 10% de descuento.

Este dispositivo es totalmente compatible con los principales servicios de streaming del mercado, y convertirá tu televisor en una Smart TV hecha y derecha sin gastarte un pastón por el camino.

A continuación, hacemos un repaso de sus principales características:

Resolución de imagen en 4K

Lo mejor que te puede ofrecer este reproductor Xiaomi Mi TV Box es la posibilidad de ver tus contenidos favoritos de plataformas como Netflix o Disney + desde la comodidad de tu sofá.

Pero no solo eso, ya que ofrece una resolución 4K HDR para darte la mejor experiencia de imagen. Esto te da 3840 x 2160 pixeles que mantendrán tu cabeza pegada al televisor en todo momento.

En cuestión de conectividad no se queda atrás, ya que viene equipado con conexión bluetooth, un puerto USB, otro HDMI y una entrada Jack de 3,5 milímetros para conectar cascos o altavoces.

Funcionamiento sencillo

Para poner el Xiaomi Mi TV Box en marcha necesitas bien poquito. Solo enchufarlo a la corriente eléctrica y conectarlo a la entrada HDMI de tu televisor. Y a funcionar. Una vez hecho esto, te guiará con pasos muy sencillos para conectarlo al Wifi de tu hogar e ir instalando las diferentes aplicaciones que vayas a usar.

Por si fuera poco, tendrás un cómodo mando a distancia para poder controlar el volumen o las aplicaciones sin levantarte de la silla. Además, incluye un asistente por voz de Google para que puedas decirle lo que quieres ver. Alto y claro, eso sí.

El sistema operativo es Android TV OS; que tiene una larga lista de compatibilidad de formatos para que puedas reproducir lo que te dé la real gana. Entre ellos destacan los siguientes: RM, MOV, VOB, AVI, MKV, TS, Mp4, 3D, MP3, APE, Flac, JPG, BMP, GIF, PNG y TIF. En temas de audio, podrás reproducir tanto Dolby como DTS.

Más funciones que los primeros Chromecast

Si estás pensando en que este Xiaomi Mi TV Box hace lo mismo que ese Chromecast que tenía un amigo en su casa hace unos años… olvídate. Este es mucho más completo y hace muchas más cosas.

Aunque si lo deseas, también puedes enviar contenido desde tu móvil y ordenador, la experiencia del Mi TV Box es prácticamente idéntica a la de tener una Smart TV. Con tu mando a distancia, tu tienda de apps y la mejor calidad de imagen.

Cuentas con la política de devolución de Lidl

Una de las cosas que diferencia a Lidl de otros supermercados es su política de devolución. Si compras este producto a través de su página web, tendrás un periodo de devolución de hasta 30 días si no estás satisfecho con su funcionamiento. Aunque ya te decimos que lo más probable es que lo disfrutes desde el primer día.

Este periodo de devolución es completamente gratuito, si te arrepientes no tendrás que pagar nada. En cuanto a los gastos de envío, por solo 3,99 lo tendrás en tu casa con un par de clics.

Aunque este dispositivo lo puedes encontrar de forma física en algunos de los supermercados de la compañía, dada la alta demanda te recomendamos que lo compres a través de la página web. Así te aseguras de no quedarte sin él.

* Los precios mostrados pueden experimentar variaciones a la alta o a la baja desde el momento de su publicación.