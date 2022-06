Pizzeras eléctricas redondas

Con la llegada del verano y las noches al fresco, las cenas tienden a ser más rápidas y sencillas en todos los hogares. Lo que no quiere decir que nos conformemos con cualquier cosa. Una deliciosa pizza casera, siempre es bienvenida, y no digamos por los más peques de la casa. Para no tener que encender y limpiar todo el horno de tu cocina, prueba a hacerlas en las pizzeras eléctricas, fáciles de limpiar, y con las que conseguirás en unos minutos unas verdaderas pizzas italianas.

Tristar PZ-2881

Puedes ajustar la temperatura que desee simplemente con el termostato regulable

Pizzera eléctrica Tristar PZ-2881 FOTO: AMAZON

El recubrimiento antiadherente garantiza que la pizza no se pega y que la pizzera es fácil de limpiar.

Cecotec Horno Eléctrico para Pizza

Puedes utilizar el horno eléctrico para hacer pizzas, crepes, tostar el pan… ¡Y mucho más!

Horno eléctrico para pizza Cecotec FOTO: AMAZON

Apertura 180º, para poder utilizarlo también como plancha y preparar otro tipo de alimentos.

Princess 115001

Tu pizza casera lista en 5 - 8 minutos con una potencia de 1450 W

Pizzera eléctrica Princess 115001 FOTO: AMAZON

Provista con termostato regulable y resistencia tanto en la parte superior e como inferior para una uniforme distribución del calor.

Ariete 909

Con sus 400 ° C y piedra refractaria, el resultado está garantizado

Pizzera eléctrica Ariete 909 FOTO: AMAZON

Piedra refractaria está hecha con un material resistente a temperaturas muy altas, la esteatita ofrece una cocción rápida, constante y uniforme, óptima para obtener pizzas deliciosas en pocos minutos.

G3 Ferrari G10006

Con una cocción sin humo ni malos olores, también se puede utilizar para hornear pasteles dulces o salados…

Pizzera eléctrica G3 Ferrari G10006 FOTO: AMAZON

La piedra refractaria de cocción garantiza el mismo resultado que los hornos de las mejores pizzerías napolitanas.

