¿Sabes qué es el kamado japonés? Lidl lo tiene y a un precio rompedor

La cadena alemana de supermercados no para de sorprendernos, si gracias a Lidl podemos tener en casa todo tipo de electrodomésticos a los mejores precios y los mejores productos para poder disfrutar de un verano de diez, ahora nos sorprende con un aparato que te hará descubrir una nueva forma de cocinar. Si creías que lo tenías todo para poder cocinar una barbacoa y sorprender a tus invitados este verano es que aún no has descubierto el último producto de Lidl que se ha puesto de moda, y por supuesto con un precio que no puedes dejar escapar.

El supermercado alemán tiene a la venta en su página web de forma online una barbacoa que no tiene nada que ver con las barbacoas tradicionales, una nueva forma de cocinar que te resultará sorprendente aunque es milenaria. Este aparato tiene el origen en el kamado. ¿Qué no sabes lo que es un kamado? El kamado es una barbacoa de cerámica de origen japonés que tiene forma de huevo y que gracias a su versatilidad, facilidad de uso y mantenimiento es cada vez más popular entre las barbacoas tradicionales. Con un kamado puedes asar, ahumar y cocinar todos tus alimentos, los podrás hacer todos juntos o por separado. Esta especie de horno que también es parrilla y ahumadero te permite cocinar sin humo. Su capacidad de aislamiento térmico hace que no necesites tanto calor para la cocción de los alimentos, y también te permite cocinar a temperaturas más altas o muy bajas y todo ello sin perder el sabor, la textura y los olores de los alimentos que cocinemos.

Barbacoa de cerámica FOTO: Lidl

Barbacoa de cerámica, disfrute al máximo nivel

Lidl nos presenta una barbacoa, “estilo kamado”, de cerámica compacta para ahumar, cocer, cocinar a la parrilla y hacer comidas al vapor a alta temperatura.

Con esta barbacoa de cerámica se pueden alcanzar temperaturas aprox. De entre 110º y 370ª con una emisión de calor uniforme y duradera. Esta barbacoa tiene un manejo sencillo con corredera de ventilación en el brasero de acero inoxidable y contiene un regulador de ventilación en la tapa de hierro fundido.

Consta también de una tapa plegable con soporte elástico, junta de fieltro duradera y mango grueso de madera. La funda interior de la cámara de cocción e inserto de brasero está hecho de cerámica de alta calidad con una acumulación óptima del calor. Gracias al termómetro integrado con escala graduada y niveles de cocción marcados, será de lo más sencillo poder cocinar los alimentos que desee ya que solo tendrá que situarlo en el nivel que desee según cómo lo quiera cocinar: Smoking, Baking, Grilling o Searing.

Barbacoa de cerámica FOTO: Lidl

El cuerpo de la barbacoa de cerámica viene con un revestimiento de esmalte muy resistente. En esta barbacoa estilo kamado también viene incluida una parrilla de acero inoxidable de 26,5 cm de diámetro. La parrilla es de hierro fundido y las patas de acero de la barbacoa vienen con revestimiento en polvo.

La capacidad de carbón de la barbacoa de cerámica de Lidl es de aprox. 0,6 kg y las medidas de este producto (ya montada) son de 44 x 56,5 x 47,5 cm (L x A x F). No se preocupe por si no sabe montar este kamado japonés ya que Lidl incluye las instrucciones y el material de montaje. Luego solo quedará disfrutarla con las personas que desee.

(Los precios mostrados pueden experimentar variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)