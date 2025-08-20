Los 7 mejores chollos de hoy, miércoles 20 de agosto, en Amazon: hasta un 56% de descuento en Mannesmann, Levi's y más

Empieza a notarse que agosto avanza y, entre cenas improvisadas, escapadas y arreglos de última hora, nunca viene mal tener a mano básicos que lo solucionan todo. Amazon lo sabe y por eso hoy miércoles nos regala un escaparate de chollos donde cabe de todo: desde herramientas que salvan un apuro en casa, hasta moda de primeras marcas como Levi’s o Tommy Jeans, pasando por gadgets prácticos para el día a día. Estos son los 7 descuentos que hoy merecen la pena, con rebajas de hasta el 56%.

Philips Beardtrimmer Serie 3000, recortadora de barba con tecnología Lift & Trim

Philips Beardtrimmer Serie 3000 Amazon Amazon

Esta afeitadora corporal masculina está pensada para un cuidado completo, con 1 posición de longitud fija de 3 mm ideal para recortar y afeitar espalda, pecho, axilas o piernas. Sus puntas redondeadas y lámina hipoalergénica la convierten en una opción segura incluso para pieles delicadas. Además, permite afeitado en húmedo y en seco, ya que es 100 % resistente al agua, y cuenta con 50 minutos de autonomía inalámbrica con una sola carga.

Su precio habitual ronda los 39,99 €, pero hoy puedes llevártela por 27 €, lo que supone un 32% de descuento y un ahorro de casi 13 €.

Skechers Reggae Slim Simply Stretch: la sandalia más cómoda del verano

Skechers Reggae Slim Simply Stretch Amazon Amazon

Las Skechers son sinónimo de confort, y este modelo de sandalia para mujer lo confirma: incorpora plantilla con amortiguación, materiales transpirables y un diseño flexible que se ajusta al pie. Perfectas para largas caminatas o para esos días en los que quieres comodidad sin renunciar al estilo.

Su precio original es de 64,99 €, pero ahora se quedan en 50,95 €, lo que significa un 22% de descuento.

Levi's Long-Sleeve Battery Housemark: el básico que nunca falla

Levi's Long-Sleeve Battery Housemark Amazon Amazon

Una camisa de manga larga que combina con todo y que es una apuesta segura para cualquier armario masculino. Confeccionada en materiales resistentes, mantiene el estilo icónico de Levi’s con el logo bordado en el pecho, corte slim y acabados de calidad.

Normalmente cuesta 59,99 €, pero hoy está disponible por 26,49 €, con un 56% de descuento que supone un ahorro de más de 30 €.

Recipientes de cristal Edihome: organiza tu cocina con estilo

Recipientes de cristal Edihome Amazon Amazon

Este set incluye 8 piezas (4 recipientes + 4 tapas herméticas) fabricadas en cristal de alta calidad, aptas para lavavajillas, microondas y congelador. Libres de BPA y con diseño práctico, son perfectas para conservar alimentos o llevar comidas fuera de casa.

Su precio habitual es de 23,99 €, pero ahora se pueden conseguir por 18,99 €, lo que significa un 21% de descuento.

Mannesmann M29166: el maletín con 130 herramientas

Mannesmann M29166 Amazon Amazon

Un kit imprescindible de bricolaje que incluye llaves de vaso y puntas de destornillador, en un maletín compacto con 130 piezas. Perfecto tanto para uso doméstico como para tener a mano en cualquier reparación rápida.

Su precio original es de 29,99 €, pero hoy baja hasta los 21,99 €, con un 27% de descuento.

Stanley 0-66-358: el destornillador con carraca más versátil

Stanley 0-66-358 Amazon Amazon

Compacto, ligero y muy práctico, este destornillador portapuntas incluye 6 puntas estándar (Phillips, Pozidriv y ranurados), cabezal magnético, mecanismo de carraca de 3 posiciones y mango bimaterial ergonómico. Además, cuenta con un depósito de almacenamiento en el propio mango, lo que lo hace todavía más cómodo.

Su precio suele estar en 11,39 €, pero hoy está rebajado a 5,55 €, lo que supone un espectacular 51% de descuento.

Tommy Jeans Pack de 2 camisetas: minimalismo y estilo urbano

Tommy Jeans Pack de 2 camisetas Amazon Amazon

Este pack de 2 camisetas básicas de algodón regenerativo es ideal para looks informales. Su corte regular fit favorece la figura y su diseño limpio, con el logo de Tommy Jeans en el pecho, las convierte en un básico atemporal.

El precio original es de 54,99 €, pero ahora puedes llevarte el pack por 27 €, lo que supone un 51% de descuento.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.