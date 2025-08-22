Los 9 mejores chollos de hoy, viernes 22 de agosto, en Amazon: hasta un 79% de descuento en Columbia, Levi's y más

La cuesta de agosto se hace mucho más llevadera cuando aparecen oportunidades que uno no puede dejar pasar. Seguro que alguna vez te has dicho: “mañana lo compro”… y al volver ya no estaba en oferta. Pues hoy es uno de esos días en los que merece la pena actuar rápido: desde zapatillas de montaña de Columbia a mitad de precio, hasta auriculares Bluetooth o básicos de Levi’s y Armani que no bajan nunca tanto.

Amazon ha lanzado una selección de rebajas de esas que duran poco, y nosotros hemos hecho la criba para que no pierdas tiempo. Aquí tienes los 9 mejores chollos del viernes 22 de agosto, todos con descuentos de hasta el 79% y listos para renovar tu armario, tu casa… o darte un capricho sin remordimientos.

HYCHIKA Atornillador Eléctrico 6Nm con 35 accesorios

Un imprescindible para cualquier reparación en casa. Este destornillador eléctrico cuenta con una batería de 2,0 Ah que ofrece mayor autonomía que la mayoría, y un par máximo de 6 N.m que le permite atornillar hasta 320 tornillos por carga. Incluye 35 accesorios, luz LED frontal y trasera (que funciona como linterna) y un diseño versátil con dos posiciones de agarre para trabajar incluso en espacios reducidos. Su precio original era de 26,99 €, pero hoy se queda en 21,59 €, lo que supone un 20% de descuento.

Crocs LiteRide 360 Pacer mujer

El confort de Crocs llevado al siguiente nivel. Este modelo combina la ligereza de la tecnología LiteRide con un diseño deportivo y fresco, ideal para el día a día. Cómodas, transpirables y con la resistencia característica de la marca. Su precio habitual supera los 70 €, pero hoy se quedan en solo 23,30 €, con un 67% de descuento.

Auriculares Bluetooth 5.4 con 4 micrófonos

Una de las ofertas más bestias del día: estos auriculares inalámbricos deportivos ofrecen hasta 50 horas de reproducción, cuentan con 4 micrófonos con cancelación de ruido, resistencia al agua IP7 y pantalla LED en el estuche para controlar la batería. Perfectos para entrenar o trabajar sin interrupciones. Su precio original era de 129,99 €, pero ahora caen a 26,99 €, con un 79% de descuento.

Salomon Reelax Slide 6.0 hombre

Pensadas para el descanso tras la actividad física, estas zapatillas tipo slide de Salomon ofrecen acolchado de alta densidad, estabilidad inmediata y una comodidad duradera que agradecen corredores y senderistas. Rebajadas hoy de 75 € a 48,09 €.

Columbia Redmond 3 Zapatillas Trekking hombre

El clásico modelo de Columbia para senderismo, resistente y cómodo, ahora a mitad de precio. Con suela duradera y diseño todoterreno, son perfectas para excursiones o paseos por la montaña. Su precio original era de 80 €, pero hoy bajan a 39,99 €.

Levi's SS Original Housemark Tee hombre

La camiseta básica más reconocible de Levi’s, con el logo bordado en el pecho. Un básico que no puede faltar en ningún armario y que hoy se encuentra a 14 €, con un descuento del 44 % respecto a sus 25 € habituales.

adidas Runfalcon 5 Running Shoes hombre

Zapatillas ligeras y versátiles, perfectas tanto para entrenar como para usar a diario. Con buena amortiguación y diseño actual, se convierten en un acierto seguro. Hoy a 29,95 €, mitad de precio frente a los 60 € originales.

Hawkers Gafas de sol CARBON ONE

Diseño atemporal, lentes polarizadas categoría 3 con protección UV400 y montura de TR90 ultraligera. Una opción low-cost con la calidad reconocida de Hawkers. Su precio habitual es de 20,25 €, pero hoy bajan a 18,23 €.

Emporio Armani Underwear Pack de 3 bóxers

Un pack de tres calzoncillos de algodón puro con la calidad y diseño premium de Armani. Cómodos, transpirables y con cintura elástica icónica. Rebajados de 49 € a 22 €, con un 55% de descuento.

