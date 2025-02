Adiós al zumo de bote: Amazon tiene el exprimidor eléctrico Braun al 46% de descuento

Siempre he sabido que la vitamina C es clave para fortalecer el sistema inmunológico, pero este invierno lo he comprobado en primera persona: apenas me he resfriado desde que tomo zumo de naranja todos los días. Para hacerlo sin esfuerzo, compré este exprimidor eléctrico de Braun, y ha sido todo un acierto. Ahora está rebajado un 46% y cuesta solo 15€, un precio difícil de dejar pasar.

Zumo recién exprimido en segundos sin ensuciar nada

exprimidor eléctrico de Braun amazon amazon

Este exprimidor Braun CJ3000 WH es compacto, potente y muy fácil de usar. Con 20 W de potencia, extrae el jugo en segundos sin necesidad de hacer fuerza. Además, permite ajustar la cantidad de pulpa, así que puedes disfrutarlo más filtrado o con una textura más natural.

Su depósito de 350 ml es perfecto para preparar un par de vasos sin interrupciones, y el sistema de vertido directo evita goteos y suciedad en la encimera. Además, todas sus piezas son aptas para lavavajillas, por lo que la limpieza es rápida y sencilla.

A diferencia de los exprimidores manuales, este modelo no solo ahorra tiempo, sino que también extrae más jugo con menos esfuerzo. Su diseño ligero y compacto lo hace ideal para cualquier cocina, incluso si tienes poco espacio.

Si quieres un invierno sin resfriados y zumo natural al instante, este exprimidor de Braun ahora cuesta solo 15€. ¡Corre antes de que se agote!

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.