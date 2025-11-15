El aditivo Goodyear que los mecánicos recomiendan antes de una avería: limpia el motor y mejora el consumo en un solo uso

Cuidar el motor no siempre requiere pasar por el taller. A veces basta con un buen mantenimiento preventivo, y ahí es donde productos como el Goodyear Pro Additives Limpia Inyectores Diésel marcan la diferencia. Este aditivo de combustible, fabricado por una de las marcas más reconocidas del mundo del motor, mejora el rendimiento, limpia los inyectores y ayuda a reducir el consumo. Por solo 7,99 € (35 % de descuento), se ha convertido en un básico en garajes y talleres.

Limpieza interna que mejora el rendimiento del motor

El Goodyear Limpia Inyectores Diésel actúa directamente sobre el sistema de alimentación del vehículo, eliminando depósitos de carbonilla, residuos de combustible y pequeñas obstrucciones en los inyectores. Con el uso continuado, estos residuos pueden provocar tirones, pérdida de potencia o un aumento del consumo de combustible, especialmente en motores diésel modernos con inyección directa.

Este aditivo limpia y lubrica el sistema en un solo uso, lo que se traduce en una combustión más completa, un ralentí más estable y una mejor respuesta del acelerador. Además, al optimizar la atomización del combustible, reduce las emisiones de humo negro y contribuye al cuidado del medio ambiente.

Recomendado por mecánicos y fácil de aplicar

Una de las razones por las que los profesionales lo recomiendan es su facilidad de uso: basta con verter el contenido del envase (300 ml) en el depósito antes de repostar para que se mezcle con el combustible y actúe durante el consumo del tanque. No requiere herramientas ni conocimientos técnicos, y es compatible con todo tipo de motores diésel, tanto de turismos como de furgonetas o SUV. Usarlo cada 3 o 4 depósitos ayuda a mantener limpio el sistema de inyección, evitando la acumulación de residuos que pueden acabar en una reparación costosa.

Su fórmula concentrada garantiza resultados visibles en un solo ciclo de conducción.

Más eficiencia, menos averías y un motor más suave

Además de limpiar, este aditivo mejora la lubricación del sistema de inyección, prolongando la vida de los componentes internos. Esto se traduce en un funcionamiento más suave, menor vibración y menor consumo a medio plazo. Por menos de 8 €, ofrece un beneficio doble: rendimiento mejorado y prevención de averías que pueden superar fácilmente los cientos de euros. Es, en resumen, una inversión mínima con impacto real en la salud del motor y en el bolsillo del conductor.

