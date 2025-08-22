Philips
Así es la afeitadora premium de Philips, exclusiva en Amazon y tope de gama frente a los modelos de Braun y Panasonic
Philips ha puesto el listón muy alto con la Serie 9000 Prestige, una afeitadora que no solo rivaliza con Braun y Panasonic, sino que en muchos aspectos las supera, y ahora está a mitad de precio en Amazon
Si alguna vez has soñado con una afeitadora eléctrica que combine potencia, precisión y la máxima comodidad, este modelo es la respuesta. La Philips Serie 9000 Prestige está diseñada para quienes no se conforman con menos que lo mejor: 72 cuchillas ultraafiladas, sensores inteligentes que se adaptan al grosor de tu barba y una base de carga inalámbrica que la convierten en una de las máquinas más completas del mercado.
Tecnología de precisión para un afeitado impecable
Con las cuchillas NanoTech DualPrecision giratorias de 360 grados, esta afeitadora corta el vello en cualquier dirección, alcanzando un apurado al ras que puede llegar hasta los 0,00 mm de precisión. Gracias a su sistema Lift & Cut, levanta el vello antes de cortarlo, lo que asegura un acabado más uniforme incluso en barbas de hasta 7 días de crecimiento. Además, su sistema Ultraflex permite que la máquina se adapte a todos los contornos de la cara, atrapando incluso los pelos más rebeldes del cuello y el labio superior.
Confort y durabilidad pensados para el día a día
A diferencia de otras afeitadoras, esta Philips incorpora un recubrimiento Hydro SkinGlide, que ofrece un deslizamiento un 50% más suave sobre la piel, reduciendo irritaciones y rojeces. El sensor Power Adapt analiza el vello hasta 500 veces por segundo, ajustando la potencia de forma automática para un resultado óptimo sin esfuerzo. Y en cuanto a fiabilidad, está construida para durar: 7 años de vida útil para motor y batería, y 2 años para sus cuchillas autoafilables. Una inversión que se mantiene como nueva durante años.
Un precio premium rebajado a la mitad
La Philips Serie 9000 Prestige SP9871/22 tiene un precio original de 399,99 €, pero ahora está disponible en Amazon por solo 199,99 €, lo que supone un 50% de descuento y un ahorro de 200 €. El pack incluye además accesorios de lujo: recortador nasal, moldeador de barba, funda premium, base de carga Qi y cepillo de limpieza. Todo lo que necesitas para transformar tu rutina de afeitado en una experiencia de auténtico cuidado personal.
Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
