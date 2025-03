La barbacoa eléctrica que lo hace todo fácil: sin humo, potente y ahora en oferta

Con la llegada del buen tiempo, lo que más me apetece es hacer barbacoas con amigos, pero no siempre tengo espacio para una de carbón. Por eso, esta barbacoa eléctrica de Severin me ha parecido la mejor solución: compacta, potente y apta para interior y exterior. Y lo mejor es que ahora está con un 17% de descuento, quedándose en solo 49,99€.

Disfruta de una barbacoa sin complicaciones

barbacoa eléctrica amazon amazon

Lo que más me gusta de este modelo es su potencia de 2.300 W, que permite cocinar carne, verduras o pescado en poco tiempo sin generar apenas humo. La parrilla de acero inoxidable de 37 x 29 cm ofrece espacio suficiente para varias raciones a la vez, ideal para compartir.

Además, cuenta con un termostato regulable, lo que me permite ajustar la temperatura según el tipo de alimento que esté cocinando. Y lo mejor es que es fácil de limpiar, ya que la parrilla y la bandeja de agua se desmontan sin problema.

Por solo 49,99€, esta barbacoa de mesa de Severin es perfecta para quienes quieren disfrutar de una buena parrillada sin complicaciones ni humo.

