¿Buscas un móvil en oferta? Consulta antes aquí las rebajas en las 8 mejores marcas

Rebajas en Apple y Xiaomi, las dos grandes marcas de teléfonos móviles del mundo. Y en Samsung, la empresa coreana que resiste a los dos gigantes. Y en la reina de los móviles baratos, Realme. Y en esas otras marcas que no siempre tienes en mente, pero que esconden modelos con una extraordinaria relación calidad-precio, como Motorola, OnePlus, Google y Oppo. Todos esto esconde una sola página muy fácil de consultar, la de las ofertas de Amazon, que es sin duda una parada imprescindible si estás buscando un teléfono móvil nuevo.

Cuando se trata de comprar un móvil, buscar ofertas previamente es un ejercicio muy saludable, ya que las diferencias en un mismo modelo entre una tienda y otra pueden ser abismales. Hay que buscar el momento, porque no todas las ofertas duran lo mismo, y desde luego tener un poco de suerte.

En Amazon hemos encontrado esta página en la que el gigante de internet ha reunido a las ocho grandes marcas de telefonía del mundo y ha destacado las ofertas que va lanzando. En algunos casos son auténticos chollos.

Ofertas en móviles Apple y Xiaomi

Empecemos por Apple, una marca que, como bien sabes, no se prodiga mucho en ofertas, o al menos no lo hace con la intensidad de sus competidores. Tampoco lo necesita, la verdad. En la tienda de Amazon tienes muchos modelos del iPhone 14 rebajados, aunque también en formatos inferiores.

Teléfono móvil en oferta: Poco de Xiaomi

Si la marca de la manzana se sale de tu presupuesto, ya sabes que la mejor alternativa es Xiaomi, imparable desde hace años con algunos modelos que no tienen rival. En esta promoción están representados muchos de ellos, con ofertas especialmente jugosas en el Redmi Note 11S o el Redmi 9A, muy por debajo de los 100 euros. Recuerda, no obstante, que las ofertas van entrando y saliendo, por lo que no siempre están activas.

Móviles Samsung con buenas ofertas

El tercero en discordia, Samsung, también aporta interesantes descuentos en esta promoción, con rebajas escandalosas con los Galaxy M13 y M33. Es, sin duda, la marca con más chollos en esta promoción.

Teléfonos móviles en oferta en Amazon

También está muy bien representada en esta campaña Realme, la marca de móviles baratos por excelencia, que desploma aún más sus precios con descuentos que en muchos casos están entre el 30 y el 40%.

Rebajas en las principales marcas de móviles

Más allá de estas cuatro marcas líderes en ventas, la página de ofertas de Amazon aporta una ventaja: reúne a otros fabricantes de telefonía que no siempre consultas a la hora de buscar móviles, pero que esconden modelos muy interesantes.

Es el caso de Google, Oppo, OnePlus y Motorola. Puedes darte una vuelta por sus ofertas, buscar referencias y opiniones y quizás probar con modelos que salen también muy bien de precio.