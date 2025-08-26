Un capricho de Tous que huele a lujo y ahora baja de precio más de lo que imaginaba

Hay pequeños gestos que cambian el día: una ducha tranquila, una joya discreta o ese perfume que se vuelve parte de ti. La colonia de Tous es uno de esos caprichos que huelen a lujo, pero que ahora está rebajada a 22,61 € en Amazon gracias a un cupón activo en el momento de la compra. Se trata de una Eau de Toilette floral verde, en formato vaporizador de 90 ml, ideal para quienes prefieren aromas frescos, elegantes y duraderos sin resultar invasivos.

Huele a flores y a eso que no se puede explicar pero se nota

Tous Eau de Toilette Amazon Amazon

Este tipo de fragancias no buscan llamar la atención a gritos, sino acompañarte con discreción. La composición de esta colonia empieza con una mezcla fresca y vibrante de hojas de cassis, violeta y bergamota, a la que se suma un toque especiado de coriandro. El corazón floral combina peonía amarilla, jazmín blanco, rosa y gardenia, y se asienta sobre un fondo cálido y suave de musc blanco, cedro e iris. El resultado es una fragancia femenina, suave pero con personalidad, que muchas describen como "limpia", "acogedora" o "inolvidable".

No es una novedad de temporada, sino una de esas colonias que han ido ganando adeptas por cómo encajan en el día a día sin cansar. Y si ya conoces los perfumes de Tous, sabrás que suelen rondar los 30 o 40 euros, por lo que esta bajada es más que interesante para darse un gusto o incluso hacer un buen regalo.

Cuándo y cómo usarla para que te dure más (y olerla mejor)

Hay quien se perfuma antes de salir de casa, y quien guarda su colonia favorita en el bolso como un pequeño ritual personal. Lo cierto es que esta fragancia, por su ligereza y su duración, funciona muy bien como perfume de diario: para ir a trabajar, salir a cenar o simplemente sentirse bien en casa. Y si quieres que dure más sobre la piel, hay algunos trucos útiles: aplícala en zonas cálidas como la nuca, las muñecas o detrás de las orejas, y a una distancia de unos 10 cm para que se disperse mejor.

El frasco de 90 ml con vaporizador da para bastante tiempo, y al no ser una fragancia empalagosa, puedes usarla más de una vez al día sin que resulte excesiva. Para muchas, es ese perfume comodín que siempre sienta bien, incluso si no sueles llevar perfume todos los días. También puede funcionar como primer perfume si buscas algo fresco, delicado y con un punto elegante que no pase de moda.

Puede que no lo necesites, pero si te lo regalas… lo vas a disfrutar más de lo que imaginas.

