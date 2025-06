Cocinar al vapor en 3 minutos y sin esfuerzo: el estuche Lékué más barato que en Prime Day 2025

Olvídate de ollas, sartenes y mil cacharros para comer sano. El estuche de vapor de Lékué es uno de esos inventos que parece demasiado simple para ser tan útil, pero lo es. Ahora está rebajado un 30 % en Amazon y se queda en 13,96 €, un precio que ni siquiera vimos durante el Prime Day. Si comes solo o en pareja y quieres ahorrar tiempo, espacio y aceite, este recipiente de silicona platino puede convertirse en tu herramienta favorita en la cocina.

El gadget más útil (y realista) para cocinar sano sin perder media tarde

Lékué Estuche de vapor Amazon Amazon

No necesitas saber cocinar para usar esto. Literalmente: metes verduras, pescado, pollo o incluso arroz en crudo, unas gotas de agua o caldo, cierras el estuche y directo al microondas. En 3 a 8 minutos (dependiendo del alimento), tienes un plato sano, jugoso y sin perder nutrientes. Ni tienes que vigilarlo, ni se te pega, ni ensucias nada más que el propio estuche.

Además, no salpica, no deja olores y las asas no queman, algo que se agradece cuando lo sacas del microondas. Tiene capacidad para 1 o 2 personas (650 ml), así que es ideal para quien come solo o quiere preparar una guarnición rápida. Y si te preocupa el ahorro, también ayuda: el microondas gasta hasta un 80 % menos de energía que el horno.

Por solo 13,96 € (antes 19,95 €), es una de esas compras que amortizas en dos semanas. Perfecto para quien quiere comer bien con poco tiempo y menos complicaciones.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.