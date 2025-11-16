Las 5 mejores cuentas nómina con regalo en efectivo: los bancos que más pagan en noviembre de 2025

Cada vez más bancos compiten por atraer nuevas nóminas con incentivos en efectivo. En noviembre de 2025, las promociones vuelven a ser especialmente atractivas: las entidades ofrecen desde 150€ hasta 760€ por llevar tu nómina y cumplir ciertos requisitos.

Aunque a simple vista todas prometen “dinero fácil”, conviene revisar la letra pequeña: el importe bruto, la permanencia exigida o las condiciones para mantener la bonificación (como Bizum, recibos o uso de tarjetas). A continuación repasamos las cinco cuentas nómina más destacadas de noviembre, con sus ventajas, requisitos y límites de cada promoción.

CaixaBank – hasta 250€ por domiciliar tu nómina

La Cuenta Online Sin Comisiones con nómina de CaixaBank se sitúa este mes en primera posición gracias a su bonificación directa en efectivo. Los nuevos clientes pueden obtener hasta 250€, o bien 150€, en función del importe de su nómina.

Regalo : hasta 250€ o 150€ en efectivo.

: hasta 250€ o 150€ en efectivo. Requisitos: Domiciliar una nómina de 1.500€ o superior para optar a los 250€, o de 900€ o superior para los 150€. Domiciliar tres recibos. Realizar tres compras por trimestre con la tarjeta de crédito de la entidad.

Permanencia : 48 meses.

: 48 meses. Oferta válida hasta: 31 de diciembre de 2025.

CaixaBank ofrece una cuenta sin comisiones y con servicios digitales incluidos. Eso sí, es la opción con mayor compromiso de permanencia del ranking, por lo que resulta adecuada para quienes planean mantener su nómina a largo plazo y buscan una bonificación elevada.

BBVA – hasta 760€ al año en efectivo

BBVA vuelve a destacar por tener la oferta más alta del mercado, con un incentivo que puede alcanzar hasta 760€ al año si se cumplen todos los requisitos de actividad. En este caso, las bonificaciones se abonan mes a mes, en función del uso de los productos vinculados.

Regalo : hasta 760€ en efectivo (abonados mensualmente).

: hasta 760€ en efectivo (abonados mensualmente). Requisitos : Bizum : 120€/año (10€/mes) si los envíos mensuales alcanzan esa cantidad. Tarjeta Aqua Débito: 120€/año (10€/mes) si los pagos mensuales igualan o superan 120€. Recibos: 120€/año (10€/mes) si el importe de los recibos domiciliados es igual o superior a esa cantidad. Nómina : 400€/año (33,3€/mes) si la nómina mensual es igual o superior a 800€.

: Permanencia : sin permanencia.

: sin permanencia. Oferta válida hasta: 8 de enero de 2026.

El atractivo de esta cuenta está en su flexibilidad: no hay compromiso temporal y las recompensas son constantes. Ideal para quienes usan su cuenta de forma activa y prefieren una bonificación distribuida en el tiempo, en lugar de un pago único.

Banco Sabadell – 400€ por traer tu nómina y Bizum

Banco Sabadell mantiene una de las promociones más directas del mercado: 400€ en efectivo al domiciliar una nómina mínima de 1.000€ y trasladar el servicio Bizum a la entidad.

Regalo : 400€ en efectivo.

: 400€ en efectivo. Requisitos : Domiciliar una nómina de 1.000€ o superior. Activar Bizum con Banco Sabadell.

: Permanencia : 12 meses.

: 12 meses. Oferta válida hasta: 3 de diciembre de 2025.

Esta cuenta no exige contratar productos adicionales ni mantener saldos mínimos. El ingreso se realiza una vez cumplidos los requisitos, lo que la convierte en una opción rápida y sencilla para quienes buscan una recompensa inmediata sin demasiada vinculación.

ING – hasta 400€ y sin comisiones

ING continúa apostando por su modelo 100% digital con una oferta clara y sin letra pequeña. Los nuevos clientes pueden recibir hasta 400€ en efectivo al domiciliar su nómina o ingresos regulares y cumplir unos requisitos mínimos.

Regalo : 400€ en efectivo.

: 400€ en efectivo. Requisitos : Domiciliar la nómina o ingresos regulares a partir de 700€. Activar Bizum con ING. Abrir una Cuenta Naranja, que se asocia de forma automática.

: Permanencia : 12 meses.

: 12 meses. Oferta válida hasta: 15 de noviembre de 2025.

La Cuenta Nómina ING no cobra comisiones y permite operar completamente online, con transferencias inmediatas gratuitas y tarjetas sin coste. Es una opción especialmente recomendable para quienes priorizan la simplicidad y la gestión digital.

ABANCA – hasta 500€ de regalo y sin comisiones

ABANCA cierra el ranking con una de las bonificaciones más altas del mes: hasta 500€ en efectivo, en función del importe de la nómina domiciliada.

Regalo : hasta 500€ o 185€ en efectivo.

: hasta 500€ o 185€ en efectivo. Requisitos : Domiciliar una nómina de 1.200€ o superior para recibir 500€, o de entre 800€ y 1.200€ para 185€. Darse de alta en el servicio de correspondencia online. No realizar operaciones en oficina.

: Permanencia : 24 meses.

: 24 meses. Oferta válida hasta: 31 de diciembre de 2025.

Esta cuenta no tiene comisiones y ofrece una recompensa única de las más generosas del mercado. Está pensada para quienes tienen ingresos estables y buscan una bonificación alta a medio plazo.

Más allá de las cifras: lo que realmente debes considerar

Las cantidades anunciadas son siempre brutas, por lo que hay que descontar la retención fiscal del 19%. En la práctica, los 760€ de BBVA quedan en unos 615,6€ netos, los 500€ de ABANCA en unos 405€, y los 400€ de Sabadell o ING se traducen en unos 324€ netos.

Otro aspecto clave es la permanencia. Si buscas flexibilidad, BBVA es la única que no la exige. En el extremo opuesto, CaixaBank requiere mantener la nómina durante cuatro años, y ABANCA obliga a permanecer dos. Sabadell e ING se sitúan en un punto intermedio con 12 meses.

Qué tipo de cliente encaja con cada oferta

CaixaBank : ideal para quienes tienen una nómina alta y buscan una bonificación importante, aunque con compromiso a largo plazo.

: ideal para quienes tienen una nómina alta y buscan una bonificación importante, aunque con compromiso a largo plazo. BBVA : la mejor opción si prefieres recompensas mensuales y libertad para cambiar de banco cuando quieras.

: la mejor opción si prefieres recompensas mensuales y libertad para cambiar de banco cuando quieras. Sabadell : pensada para quienes quieren un ingreso directo y rápido, con pocos requisitos.

: pensada para quienes quieren un ingreso directo y rápido, con pocos requisitos. ING : recomendable si valoras operar 100% online y sin comisiones.

: recomendable si valoras operar 100% online y sin comisiones. ABANCA: adecuada para nóminas altas y clientes dispuestos a mantener la relación con el banco durante más tiempo.

Está claro que noviembre llega con un abanico de incentivos generosos para quienes decidan cambiar de banco. La clave está en mirar más allá del importe y analizar la vinculación, la permanencia y la rentabilidad real después de impuestos. Elegir bien puede marcar la diferencia entre una simple promoción y un ahorro duradero en comisiones.

Fuente: Kelisto.es a 06/11/2025 con información de las páginas web de las entidades. Este artículo muestra cuentas nómina con promociones en efectivo. En la selección solo aparecen ofertas que se pueden contratar desde Kelisto.es y que son comercializadas por bancos que han aceptado tener presencia en este medio.