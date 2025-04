Estas Columbia no son bonitas... son perfectas: aguantan barro, lluvia y están al 53% en Amazon

Si te gusta salir al monte aunque el tiempo no acompañe, ya sabrás que lo más importante no es una chaqueta técnica o un GPS, sino lo que llevas en los pies. Si te fallan las botas, el día se complica… o se arruina. Por eso hemos seleccionado las mejores ofertas en zapatillas y botas de senderismo Columbia que no solo protegen del agua, el barro o los golpes, sino que además están cómodas desde el primer paso. Y sí, ahora mismo están tiradas de precio.

Columbia Redmond 3 Mid WP: protección total sin sentirte encorsetado

Columbia Redmond 3 Mid WP amazon amazon

No hay nada peor que notar los tobillos bailando cuando estás a mitad de una ruta pedregosa. Estas Redmond 3 Mid WP lo solucionan con una caña media que da soporte sin llegar a agobiar. A eso se le suma una suela con buen agarre y membrana impermeable, lo que las convierte en una opción muy completa para rutas exigentes con barro o lluvia.

En persona se sienten firmes (sin ser pesadas) y su diseño no es nada aparatoso, lo que se agradece si no quieres parecer que vas de expedición polar. Su precio ahora mismo es un auténtico chollo: 47,20€, con un 53% de descuento.

Columbia Trailstorm Ascend WP: para senderistas que no se paran aunque llueva

Columbia Trailstorm Ascend WP amazon amazon

Estas zapatillas están pensadas para mujeres que hacen montaña de verdad, pero quieren moverse con la ligereza de unas deportivas urbanas. El diseño de las Trailstorm Ascend es moderno, se ajusta al pie como un guante y la suela responde bien tanto en tierra suelta como en roca mojada.

Si vas a caminar durante horas por terrenos irregulares y no quieres preocuparte por los charcos, estas son una apuesta segura. Ahora mismo cuestan 44,99€, con un 50% de descuento.

Columbia Konos TRS Outdry: agarre agresivo y cero humedad

Columbia Konos TRS Outdry amazon amazon

Un modelo más técnico, ideal si haces rutas con tramos complicados o te mueves entre montaña y trail. Las Konos TRS Outdry combinan una suela con tacos profundos y un tejido transpirable pero impermeable que mantiene el pie seco incluso cuando cruzas zonas encharcadas.

Son perfectas para quien quiere un extra de rendimiento sin irse a modelos pesados. Además, se sienten flexibles, lo que las hace ideales también para caminar rápido. Las tienes por 59,99€, al 50%.

Comprar en Amazon por 59,99 euros

Columbia Redmond III Waterproof (Mujer): todo lo bueno del modelo clásico, pero más ligero

Columbia Redmond III Waterproof amazon amazon

Una versión más baja y liviana de las Redmond Mid, pensada para quienes buscan comodidad sin renunciar a la protección. Estas Redmond III Waterproof para mujer ofrecen el mismo sistema impermeable y una suela que se agarra bien, pero en un diseño que recuerda más a una zapatilla que a una bota.

Perfectas si haces senderismo de forma ocasional o prefieres caminar sin sentir que llevas media montaña en los pies. Cuestan ahora 46,39€, con un 42% de rebaja.

Comprar en Amazon por 46,39 euros

Columbia Crestwood (Hombre): la elección cómoda y versátil para todo el año

Columbia Crestwood amazon amazon

Este modelo está entre lo técnico y lo todoterreno, y eso es justo lo que lo hace tan interesante. Las Columbia Crestwood no destacan por un detalle concreto, sino por su equilibrio: agarre, impermeabilidad, comodidad… lo justo de todo para que funcionen bien en cualquier ruta.

Son una buena opción si haces senderismo todo el año y quieres algo que sirva igual para un paseo largo que para un día con desnivel. Están a 49,59€, con un 38% de descuento.

Comprar en Amazon por 49,59 euros

Columbia Redmond 3 (Hombre): para los que no quieren complicaciones

Columbia Redmond 3 amazon amazon

Si lo que buscas es una zapatilla de trekking clásica, sin florituras, pero que no te deje tirado, esta Redmond 3 es perfecta. Su diseño está probado y mejorado, con suela de buen agarre, membrana impermeable y un interior cómodo incluso en rutas largas.

Tiene un corte bajo, por lo que es mejor para caminos firmes o rutas menos técnicas. Eso sí, por 55,95€ y un 30% menos, es una opción muy solvente.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.