Este grill Mellerware se abre 180º y cocina carne, verduras o paninis como un profesional

Lo compré pensando que sería útil de vez en cuando, pero ahora la uso casi todos los días. Este grill de Mellerware me ha solucionado las cenas rápidas y los almuerzos saludables sin complicarme nada. Me encanta porque es práctico, potente y además bonito. Y con el 14% de descuento, se queda en solo 42,99€.

De la nevera al plato, sin ensuciar y en tiempo récord

grill de Mellerware amazon amazon

Lo que más me gustó desde el principio es que se abre 180º, así que puedo usarlo como una plancha doble para cocinar carne, pescado, verduras o lo que tenga a mano. Las placas se adaptan al grosor de lo que pongas, y la comida se cocina de forma uniforme y sin aplastar.

Con sus 2200 W de potencia, no hay que esperar nada: calienta rápido y el regulador con luz LED te permite controlar la temperatura al detalle. Además, el revestimiento antiadherente hace que no se pegue nada y la limpieza sea súper sencilla. También me da tranquilidad que sea libre de PFOA y tenga una estructura sólida en acero inoxidable.

Por 42,99€, esta parrilla ha sido una de esas compras que no esperas que te cambien la rutina… y lo hacen. ¡Ahora en casa todos quieren usarla!

