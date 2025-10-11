Este Teclast cuesta poco, pesa poco… y rinde mucho: el equilibrio perfecto para estudiantes y teletrabajo

En un momento en que los portátiles potentes suelen superar los 600 €, el Teclast F16 Pro se ha convertido en una alternativa muy buscada entre estudiantes, teletrabajadores y usuarios que quieren rendimiento sin gastar una fortuna. Su precio actual —195,69 €, con un ahorro de más de 480 €— lo sitúa como uno de los modelos con mejor relación calidad-precio de su categoría.

Ligero, funcional y bien equipado

Teclast F16 Pro Amazon Amazon

Con un peso de apenas 1,6 kg y un diseño fino de 15,6 pulgadas, este portátil resulta cómodo de transportar y perfecto para trabajar desde cualquier sitio. Su pantalla IPS Full HD ofrece una buena calidad de imagen, ideal para clases online, videollamadas o edición básica de contenido.

En su interior, monta un procesador Intel N95 de cuatro núcleos, acompañado de 16 GB de RAM y 512 GB SSD, una combinación poco habitual en este rango de precio que permite moverse con fluidez entre tareas, navegar, trabajar en la nube o usar suites de ofimática sin tirones.

Detalles que marcan la diferencia

Más allá del rendimiento, el Teclast F16 Pro incluye detalles que suelen encontrarse en gamas superiores: teclado retroiluminado, conectividad completa (USB 3.0, HDMI, ranura microSD), batería de larga duración y un arranque rápido gracias al disco sólido SSD.

Su construcción metálica le da una sensación de robustez sin aumentar el peso, y su diseño sobrio lo convierte en un dispositivo ideal tanto para clases como para reuniones de trabajo.

Por menos de 200 €, el Teclast F16 Pro ofrece más potencia, almacenamiento y comodidad de uso que muchos portátiles del doble de precio. Un ordenador que demuestra que no hace falta gastar mucho para tener un equipo completo, ligero y listo para cualquier tarea.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.