Este termo ha sorprendido incluso a los fans de Stanley: mantiene el café caliente durante horas

Si eres de los que no empieza el día sin su café, este termo te va a interesar. El Contigo West Loop ha conseguido lo que parecía difícil: convencer incluso a quienes juraban fidelidad a Stanley. Su diseño hermético, cuerpo de acero inoxidable y sistema Autoseal —que se abre con un botón y se cierra solo— lo han convertido en uno de los termos más prácticos y duraderos que se pueden comprar hoy.

Mantiene el calor (y el frío) durante horas

Contigo West Loop Amazon Amazon

Gracias a su aislamiento de doble pared Thermalock, este modelo mantiene las bebidas calientes hasta 5 horas y las frías hasta 12 horas, sin condensación ni pérdidas de temperatura. Es perfecto tanto para el café de la mañana como para llevar té o agua durante el día.

Con una capacidad de 470 ml, entra en casi todos los portavasos de coche y pesa poco más de 300 g, lo que lo hace ideal para el trabajo, la universidad o los viajes.

Sin fugas, sin accidentes y fácil de limpiar

Su mayor ventaja está en el sistema Autoseal: basta con pulsar un botón para beber y soltarlo para que se cierre automáticamente, evitando derrames, goteos y manchas en la mochila o el escritorio. Además, la tapa es apta para lavavajillas y puede abrirse completamente para limpiar sin esfuerzo.

El diseño, sencillo y funcional, está disponible en varios colores y transmite una sensación de robustez sin perder elegancia. Es uno de esos objetos que se vuelven imprescindibles al segundo día de uso.

Por menos de 21 €, este termo Contigo West Loop ofrece la calidad y el rendimiento de un Stanley, pero con un formato más práctico y urbano. Una compra pequeña que mejora la rutina de cualquiera que no renuncie a su café caliente (ni al ahorro).

