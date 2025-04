¿GPS, música, recordatorios? Ahora lo hago todo con la voz gracias a Echo Auto

Siempre he querido tener las funciones de un asistente virtual en mi coche, pero pensaba que sería complicado o costoso. Descubrí el Echo Auto (Última generación) y me sorprendió lo fácil que es integrarlo. Ahora, con un 59% de descuento, está disponible por solo 28,92 €, una oportunidad que no podía dejar pasar.

Alexa te acompaña en cada trayecto

Echo Auto amazon amazon

Este dispositivo te permite llevar a Alexa contigo mientras conduces. Gracias a sus cinco micrófonos integrados, capta tus comandos de voz incluso con el ruido del tráfico o el aire acondicionado. Puedes reproducir música, hacer llamadas, consultar el tráfico, establecer recordatorios y mucho más, todo sin apartar las manos del volante ni la vista de la carretera.

La instalación es sencilla y compatible con la mayoría de los vehículos. Se conecta a la aplicación Alexa de tu teléfono y al sistema de sonido del coche mediante Bluetooth o entrada auxiliar. Además, su diseño compacto y discreto se integra perfectamente en el salpicadero.

Por solo 28,92 €, el Echo Auto transforma tu experiencia de conducción, aportando comodidad y seguridad al permitirte controlar múltiples funciones mediante comandos de voz.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.