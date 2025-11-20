Semana Black Friday
Hoy las zapatillas mandan en Amazon: Nike, Skechers y los pares superventas caen a precios de risa
Hay días en los que lo sensato no es mirar ropa ni gadgets, sino revisar qué zapatillas se han desplomado de precio. Hoy es uno de esos: modelos para correr, caminar, hacer senderismo o simplemente ir cómodo a diario
Amazon ha puesto en primera fila zapatillas superventas de Nike, adidas, Skechers, PUMA y Columbia, justo esos modelos que sueles ver una y otra vez en reseñas y recomendaciones. Hay de todo: running ligero para entrenar, calzado impermeable para rutas, sneakers urbanas para el día a día y pares con cámara de aire para quienes pisan muchas horas suelo duro.
adidas Galaxy 7 – running ligero para quienes no paran quietos
Las adidas Galaxy 7 son de esas zapatillas que sirven tanto para salir a trotar como para aguantar un día entero de recados. Cuentan con una mediasuela con buena amortiguación, pensada para absorber impacto y proteger rodillas y tobillos en asfalto, y una parte superior con malla transpirable que evita el efecto sauna cuando el entrenamiento se alarga. La suela ofrece una tracción estable y un perfil muy versátil: gimnasio, paseo, trabajo de pie… Son ideales si quieres unas deportivas cómodas “para todo” sin irte a modelos mucho más caros.
Columbia Woodburn II Chukka Omni-Heat – senderismo impermeable con extra de abrigo
Este modelo de Columbia está pensado para quienes quieren una zapatilla de senderismo que proteja del agua y del frío sin parecer una bota pesada. La tecnología Omni-Heat en el interior refleja el calor corporal para mantener el pie abrigado, mientras que la membrana impermeable ayuda a lidiar con lluvia, charcos y barro ligero. La suela, con dibujo agresivo, ofrece agarre sólido en tierra, piedra y caminos húmedos, y el corte tipo chukka da mayor soporte al tobillo sin resultar aparatoso. Perfectas para rutas, escapadas rurales o simplemente para afrontar un invierno lluvioso en ciudad con buen calzado.
Columbia Konos TRS – zapatilla técnica para senderos y montaña ligera
Las Columbia Konos TRS son una muy buena opción para quienes no perdonan el fin de semana de montaña. Se trata de una zapatilla de perfil bajo, ligera, pero con una suela diseñada para senderos: buen agarre, estabilidad en pisadas laterales y resistencia ante piedras y terreno irregular. El upper combina materiales transpirables y resistentes, pensado para soportar roces sin romperse a la primera. Es ese tipo de calzado que puedes usar tanto en rutas de varias horas como en paseos diarios si te gusta ir “en modo outdoor” también en ciudad.
PUMA Smash V2 – la sneaker sencilla que combina con todo
La PUMA Smash V2 es la clásica zapatilla de inspiración tenis que nunca pasa de moda. Diseño limpio, silueta baja y una parte superior en materiales fáciles de limpiar, perfecta para quien busca algo versátil que funcione con vaqueros, chinos o incluso con looks algo más cuidados. La plantilla es acolchada y cómoda, ideal para el día a día, y la suela de goma ofrece buen agarre sin hacer ruido al caminar. Es ese par que te pones sin pensar y que siempre encaja.
Skechers Delson Antigo – comodidad tipo sneaker con aire de zapato
El Skechers Delson Antigo es el comodín perfecto para quienes quieren algo cómodo como una deportiva pero con apariencia un poco más “arreglada”. Combina diseño tipo zapato Oxford con suela flexible y una plantilla Memory Foam muy característica de la marca, que se adapta al pie y alivia la pisada. Es ideal para trabajar muchas horas de pie, para viajar o para quienes tienen dress code más casual-smart y no quieren renunciar a ir realmente cómodos. Una mezcla muy interesante entre zapato urbano y zapatilla confortable.
Columbia Peakfreak Roam Waterproof – protección y ligereza para senderismo en mujer
Pensadas para mujer, las Columbia Peakfreak Roam Waterproof mezclan tres cosas clave: ligereza, impermeabilidad y buen agarre. Son perfectas para rutas de media montaña, viajes a destinos lluviosos o simplemente para quienes en invierno prefieren ir con calzado técnico también en ciudad. La membrana impermeable mantiene el agua fuera, mientras que la mediasuela ofrece una amortiguación cómoda sin hacer el conjunto pesado. La suela, con taqueado marcado, se agarra muy bien en tierra y piedra. Si buscabas unas zapatillas todoterreno, este modelo es muy buena candidata.
Skechers Stand On Air – estilo urbano con cámara de aire visible
Las Skechers Stand On Air están claramente pensadas para quienes pisan mucho asfalto. Incorporan una cámara de aire visible en el talón, que aporta un extra de amortiguación en la zona que más impacto sufre, y una plantilla cómoda que completa el conjunto. El diseño es muy urbano, con un upper sintético fácil de mantener y una estética que funciona a diario con vaqueros, joggers o incluso outfits más sporty. Son una gran elección si buscas aliviar la carga en pies y espalda durante jornadas largas.
Nike Air Max SC – la Air Max clásica para el día a día
Las Nike Air Max SC aprovechan la mítica unidad Air en el talón para ofrecer una pisada más suave, especialmente cuando caminas mucho sobre suelo duro. El diseño mezcla materiales ligeros y resistentes, con paneles de malla para mejorar la transpirabilidad, y una suela de goma con buena tracción. Estéticamente, son muy fáciles de combinar y encajan tanto en looks deportivos como casual. Son perfectas si quieres unas Air Max de uso diario sin irte a modelos mucho más caros orientados a coleccionismo.
Nike Revolution 7 – el equilibrio perfecto para correr y caminar cómodo
Las Nike Revolution 7 llegan para quienes quieren una zapatilla de running accesible, muy cómoda y ideal para uso mixto. La mediasuela ofrece una amortiguación más suave que generaciones anteriores, pensada para proteger articulaciones tanto en entrenamientos suaves como en largas caminatas. El upper es ligero, ventilado y flexible, haciendo que el pie se sienta libre pero bien sujeto. La suela tiene un patrón de tracción que rinde muy bien en asfalto y caminos compactos. Son ese tipo de zapatilla que compras “para correr un poco” y acabas usando a diario porque resulta sorprendentemente cómoda.
adidas Cloudfoam Go Sock – comodidad tipo calcetín con amortiguación suave
Las adidas Cloudfoam Go Sock apuestan por una construcción tipo “calcetín”: upper elástico que abraza el pie, sin costuras molestas, y una mediasuela Cloudfoam que ofrece una amortiguación muy blanda y agradable. Son perfectas para quienes priorizan la sensación de confort inmediato, para teletrabajo, ciudad, gimnasio ligero o como zapatilla de diario. Además, al ser tan fáciles de poner y quitar, son el típico par que se convierte en tu recurso automático cada mañana.
Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
