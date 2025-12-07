Más calor, menos gasto: el radiador De'Longhi pensado para mantener la casa cálida sin encender la calefacción central

Cuando el invierno aprieta, cualquier ayuda para calentar la casa sin disparar la factura es bienvenida. Los radiadores eléctricos de bajo consumo se han convertido en una alternativa real para quienes buscan más confort sin depender de la calefacción central, y el De'Longhi TRRS 0920, con 9 elementos y hasta 2000 W, es uno de los favoritos para hogares que quieren calidez constante sin complicaciones. Ahora está disponible en Amazon con un 30% de descuento, quedándose en 80,90€, y posicionándose como una de las opciones más equilibradas para combatir el frío.

Por qué este radiador De'Longhi está funcionando tan bien en casas donde el frío se nota

De'Longhi TRRS 0920 Calefactor Amazon Amazon

Lo que más convence del TRRS 0920 es su capacidad para calentar estancias medianas con una sensación de calor estable y duradera, típica de los radiadores de aceite. No reseca el ambiente como otros sistemas y mantiene la temperatura incluso después de apagarse, aprovechando el calor residual de sus 9 elementos.

Sus tres niveles de potencia (900 W, 1100 W y 2000 W) permiten ajustar el consumo según el frío del día, algo clave para no gastar más de la cuenta. El termostato regulable ayuda a mantener una temperatura constante sin subidas bruscas, lo que lo hace perfecto para salones, dormitorios o espacios de teletrabajo.

Otro punto que lo diferencia es su diseño pensado para moverse sin esfuerzo: ruedas giratorias, asa integrada y un peso bien equilibrado. Además, pertenece a De'Longhi, una marca con larga trayectoria en climatización doméstica y muy valorada por la durabilidad de sus productos, lo que da más tranquilidad a quienes buscan un aparato para varios inviernos.

Para quién es ideal y cómo sacarle más partido sin aumentar la factura

Este radiador es una gran opción para quienes necesitan calor puntual y controlado: pisos donde la calefacción central no llega bien, casas antiguas con zonas frías, habitaciones donde no quieres encender toda la instalación o espacios de trabajo donde necesitas mantenerte cómodo durante horas.

Si quieres aprovecharlo al máximo, funciona especialmente bien colocarlo en estancias cerradas, para que el calor se mantenga más tiempo. También es útil combinarlo con una posición de potencia baja o media cuando solo necesitas un calor suave, reservando los 2000 W para los días realmente fríos.

Otro truco habitual es encenderlo unos minutos antes de acostarte y apagarlo justo al entrar en la habitación: el calor residual mantiene una temperatura agradable sin que el aparato tenga que estar constantemente encendido.

Y gracias a su diseño compacto, es fácil guardarlo cuando pasa el invierno sin ocupar apenas espacio.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.