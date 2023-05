Mayo, el mes en el que todos reservan las vacaciones: 3 agencias recomendadas

Los hay que son previsores y no quieren sorpresas. Y los hay, y muchos, que lo dejan para el final, esperando siempre a última hora a la espera de una ganga que pocas veces llega. Pero la inmensa mayoría de los españoles que se va de vacaciones en verano hace la reserva estos días, cuando la llegada del buen tiempo les hace caer en la cuenta, consciente o inconscientemente, de que no tienen nada planificado para julio o agosto y, cuando quieran ponerse a hacerlo, ya no encontrarán ni una sola oferta.

Las agencias de viaje online tienen en los meses de abril y mayo su mayor volumen de negocio, y por eso apuran sus últimas promociones para captar a los clientes en busca de un vuelo en avión, un hotel, o una casa rural o una excursión organizada.

Las mejores páginas web para reservar las vacaciones De Compras La Razón

Consejos para reservar las vacaciones en una agencia online

Pero, ¿qué agencia de viajes elegir? Lo importante, como en casi todo, es comparar y seguir un serie de normas básicas ante cualquier desembolso de dinero

- Comparar tarifas entre las distintas webs. Las diferencias, en ocasiones, pueden ser sustanciales.

- Leer las opiniones de los usuarios, especialmente las que estén más actualizadas. A los responsables de los alojamientos les sirven también para mejorar, por lo que críticas demasiado antiguas pueden no tener ya valor.

- Comprobar las políticas de cancelación y reembolso antes de hacer la reserva. Suelen estar bastante claras antes de realizar el pago, pero en ocasiones el cliente se olvida de mirarlas.

- Revisar todos los detalles del alojamiento y del vuelo, especialmente fechas y políticas de check-in y check-out.

- Seguir las normas básicas de seguridad a la hora del pago para evitar ataques informáticos ajenos a la página. Los pasos de comprobación que te marca tu banco o tarjeta, imprescindibles.

- Asegurarse de recibir toda la información de la reserva en el correo electrónico o teléfono móvil. Los necesitarás, seguramente, en destino y durante el trayecto.

- Si encuentras una buena oferta, reservar inmediatamente, especialmente si tiene cancelación gratis. Este consejo, que no es importante en otras épocas del año, es vital estos días en los que vuelan las oportunidades.

Las mejores páginas web para reservar las vacaciones Pixabay

Agencias para reservar las vacaciones recomendadas

En el mercado tienes al menos una decena de agencias de viaje online con potentes motores de búsqueda que te seleccionan vuelos y alojamientos por toda la red, y que en general tienen altos índices de satisfacción de los clientes (aquí, como en todo, depende de como le haya ido a cada uno la feria). En la sección De Compras de La Razón hemos seleccionado estas tres que estos días tienen interesantes promociones que van renovando cada muy poco tiempo.

La primera agencia es un gigante como Booking, con una cuidada presentación en la web, muy visual y con imágenes muy accesibles, que te permite seleccionar de forma sencilla por el tipo de viaje que estás buscando. Tiene activada una interesante promoción para ahorrar un 10% o más en una selección de alojamientos participantes con la etiqueta azul de Genius.

La segunda web recomendada es Destinia, entre otras cosas porque estos días tiene activa su campaña Flash Days que va renovando cada poco tiempo. Los viajes a Marruecos son los últimos acogidos a esta promoción.

También tiene sus propios Flash Days la agencia Rumbo, una de las pioneras en esto de reservar las vacaciones sin salir de casa. La protagonista de la oferta es Turquía, pero tiene también promociones especiales para destinos como Abu Dhabi, Gran Bretaña o las islas españolas.