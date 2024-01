Mercadona tiene el sérum con fórmula farmacéutica por menos de 5 euros

Año nuevo y vida nueva, o no. Si has decidido que este año vas a cuidar más tu piel, pero no quieres que eso te arruine el bolsillo, la Perfumería del súper valenciano es tu lugar. Mercadona acoge cada temporada algunos de los cosméticos “low cost” favoritos de las expertas en belleza y los convierte en sus imprescindibles cada vez que vayas a comprar.

La cadena valenciana de supermercados avanza cada vez más con nuevos productos y formulaciones efectivas que alcanzan el éxito nada más llegar al lineal, como es el caso del Sérum con Microcápsulas Deliplus , que se convirtió en el más vendido la pasada Navidad.

El lanzamiento más buscado del momento es el Sérum Coenzima Q10, una fórmula excepcional que estimula la producción de colágeno, mejora la firmeza y reduce las líneas de expresión, dejando una piel radiante, suave y luminosa.

Rejuvenecer la piel gracias a la coenzima Q10

La coenzima Q10 es un principio activo de eficacia contrastada que ya utilizan firmas prestigiosas de venta en farmacia como Nieva, Isdin o Eucerin. Al igual que la vitamina C y el ácido hialurónico, se encuentra en el cuerpo de manera natural, pero, con el paso de los años, su producción va disminuyendo. Su acción antioxidante estimula la producción de colágeno y elastina, mejora la hidratación de la epidermis ayudando a unificar el tono de la piel y protege a las células cutáneas frente a la exposición de las radiaciones solares y otras agresiones provocadas por los radicales libres.

Es decir, su función es múltiple: protege y ayuda en la producción de colágeno y elastina, dando lugar a una piel más tersa y firme y contribuye a la renovación celular, aportando un aspecto más joven, sano y brillante.

Sérum Q10 de Deliplus La Razón

Se trata de uno de los ingredientes más valorados en cosmética para proteger y tratar la piel difuminando arrugas y líneas de expresión. Además de la coenzima Q10 este sérum también incluye en su fórmula vitamina E, ambos activos integrados con una tecnología de encapsulado que facilita su penetración en la piel.

La fórmula de este sérum se completa con lecitina, que posee propiedades emulsionantes e hidratantes. Un activo cuya efectividad está validada por estudios realizados que demuestran que favorece la vehiculación de los activos.

Puedes utilizar el sérum Coenzima Q10 tanto de día como de noche. Para poder utilizarlo solo tienes que colocar el cuentagotas no sin antes retirar el tapón del vial. A continuación, solo tendrás que extender sobre rostro, cuello y escote limpios, realizando un suave masaje hasta su total absorción.

Puede usarse combinado con la crema de tratamiento habitual, o bien emplearse como tratamiento de choque durante algunos días buscando revitalizar la piel. Es apto para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles y, además, se puede emplear durante los periodos de embarazo y lactancia.